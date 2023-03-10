Автобус с пассажирами вылетел в ограждение в Нижнем Тагиле

Там отметили, что оба водителя были трезвыми. Мужчина за рулем автобуса имеет 13-летний водительский стаж. Он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД четыре раза. Второй водитель получил права 21 год назад, он нарушал правила дорожного движения три раза.