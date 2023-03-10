Автобус с пассажирами вылетел в ограждение в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По словам очевидицы, из-за произошедшего ДТП образовалась большая пробка от Горсовета. Въехать на Гальянку со стороны налоговой инспекции проблематично.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Автобус № 34 подрезали, он вылетел в ограждение и зарылся капотом в сугроб. В момент ДТП в автобусе находились пассажиры. По предварительным данным, никто не пострадал. Говорят, приезжали все спецслужбы: скорая помощь, пожарные и спасатели, — рассказала подписчица TagilCity.ru Анна.
В отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали подробности произошедшей аварии.
Как выяснилось, водитель пассажирского автобуса ПАЗ ехал по улице Островского со стороны улицы Газетная в сторону улицы Береговая-Ударная. Он столкнулся с автомобилем Toyota Fortuner. Иномарка стояла на проезжей части перед пешеходным переходом.
В момент аварии в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, никто из них травм не получил. Водитель иномарки осмотрен медиками и с диагнозом «ушиб руки» отпущен домой, — рассказали TagilCity.ru в ведомстве.
Там отметили, что оба водителя были трезвыми. Мужчина за рулем автобуса имеет 13-летний водительский стаж. Он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД четыре раза. Второй водитель получил права 21 год назад, он нарушал правила дорожного движения три раза.