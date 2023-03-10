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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:27

Автобус с пассажирами вылетел в ограждение в Нижнем Тагиле

10 марта 2023, 12:25
Фото: TagilCity.ru
ДТП с пассажирским автобусом в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 34, вылетел в ограждение на улице Островского недалеко от здания налоговой инспекции. Авария произошла 10 марта около 16.00.

По словам очевидицы, из-за произошедшего ДТП образовалась большая пробка от Горсовета. Въехать на Гальянку со стороны налоговой инспекции проблематично.

ДТП с пассажирским автобусом в Нижнем ТагилеДТП с пассажирским автобусом в Нижнем Тагиле
ДТП с пассажирским автобусом в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Автобус № 34 подрезали, он вылетел в ограждение и зарылся капотом в сугроб. В момент ДТП в автобусе находились пассажиры. По предварительным данным, никто не пострадал. Говорят, приезжали все спецслужбы: скорая помощь, пожарные и спасатели, — рассказала подписчица TagilCity.ru Анна.
ДТП с пассажирским автобусом в Нижнем ТагилеДТП с пассажирским автобусом в Нижнем Тагиле
ДТП с пассажирским автобусом в Нижнем ТагилеДТП с пассажирским автобусом в Нижнем Тагиле
ДТП с пассажирским автобусом в Нижнем ТагилеДТП с пассажирским автобусом в Нижнем Тагиле
ДТП с пассажирским автобусом в Нижнем ТагилеДТП с пассажирским автобусом в Нижнем Тагиле
ДТП с пассажирским автобусом в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

В отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали подробности произошедшей аварии.

Как выяснилось, водитель пассажирского автобуса ПАЗ ехал по улице Островского со стороны улицы Газетная в сторону улицы Береговая-Ударная. Он столкнулся с автомобилем Toyota Fortuner. Иномарка стояла на проезжей части перед пешеходным переходом.

В момент аварии в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, никто из них травм не получил. Водитель иномарки осмотрен медиками и с диагнозом «ушиб руки» отпущен домой, — рассказали TagilCity.ru в ведомстве.

Там отметили, что оба водителя были трезвыми. Мужчина за рулем автобуса имеет 13-летний водительский стаж. Он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД четыре раза. Второй водитель получил права 21 год назад, он нарушал правила дорожного движения три раза.

Два пассажирских автобуса столкнулись на остановке в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Авария#Автобус#Пассажиры#ГИБДД#ДТП#Эксклюзив
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