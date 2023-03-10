Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьника учителем в Нижнем Тагиле

Напомним, 9 марта в социальных сетях появилась видеозапись, на которой учитель ОБЖ во время урока ударил подростков. В Управлении образования Нижнего Тагила заявили, что сразу после этого было организовано экстренное совещание с родителями и конфликт урегулирован. Однако следственный комитет по данному факту организовал проверку.