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Published Сегодня, 08:46

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Updated Сегодня, 08:48

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьника учителем в Нижнем Тагиле

10 марта 2023, 08:46
Фото: СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации, которая произошла в школе №58 в Нижнем Тагиле. В сети оказалась видеозапись того, как преподаватель ОБЖ ударил ученика.

Он поручил главе СК по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о проверке.

Напомним, 9 марта в социальных сетях появилась видеозапись, на которой учитель ОБЖ во время урока ударил подростков. В Управлении образования Нижнего Тагила заявили, что сразу после этого было организовано экстренное совещание с родителями и конфликт урегулирован. Однако следственный комитет по данному факту организовал проверку.

Учитель ОБЖ избил школьника в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Александр Бастрыкин#Дети#Свердловская область#Нижний Тагил#Избиение#Школа#Учитель#Происшествия#Новости УрФО
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