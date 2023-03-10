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Published Сегодня, 17:55

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Updated Сегодня, 17:55

ЧВК «Вагнер» на базе спортклуба открыли центр по набору участников в Екатеринбурге

10 марта 2023, 17:55
Фото: 1MI
Екатеринбургский центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» открылся на базе спортивного клуба «Альфа» на улице Розы Люксембург.

В целом по стране планируют создать 42 центра по набору участников.

Восемь центров из них уже работают в Москве. Также филиалы открыты в Санкт-Петербурге, Барнауле, Иркутске, Самаре, Краснодаре и других российских городах.

В феврале глава ЧВК Евгений Пригожин рассказал, что «Вагнер» закрыл набор заключенных на спецоперацию, пишет Е1.

Напомним, 8 марта 2023 года стало известно о смерти 56-летнего жителя Красноуральска, который был одним из участников ЧВК с октября 2022 года. У него остались сын и сестра.

Известие пришло 8 марта: боец ЧВК «Вагнер» из Красноуральска погиб на СВО
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#Елизавета Зиборова#СВО#Военные#Операция на Украине#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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