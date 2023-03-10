ЧВК «Вагнер» на базе спортклуба открыли центр по набору участников в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
В целом по стране планируют создать 42 центра по набору участников.
Восемь центров из них уже работают в Москве. Также филиалы открыты в Санкт-Петербурге, Барнауле, Иркутске, Самаре, Краснодаре и других российских городах.
В феврале глава ЧВК Евгений Пригожин рассказал, что «Вагнер» закрыл набор заключенных на спецоперацию, пишет Е1.
Напомним, 8 марта 2023 года стало известно о смерти 56-летнего жителя Красноуральска, который был одним из участников ЧВК с октября 2022 года. У него остались сын и сестра.