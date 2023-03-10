Два контракта свердловского Минздрава на 115 млн рублей оспариваются в суде

Другая жалоба поступила от «Ульяновского завода металлических конструкций» на закупку сборных зданий из металла — фельдшерско-акушерских пунктов — на сумму 187 млн рублей. На заводе сочли, что заявка предприятия, поданная на участие в торгах, была отклонена незаконно. Причиной отклонения стала независимая гарантия от «Металлинвестбанка», оформленная с нарушениями. ФАС признала эту жалобу необоснованной, но при этом Минздраву было выдано предписание отменить протокол подведения итогов аукциона и назначить его на другую дату.