Два контракта свердловского Минздрава на 115 млн рублей оспариваются в суде

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
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Updated Сегодня, 09:16
В ноябре прошлого года по итогам торгов Минздрав заключил договор с ООО «Зелмедсервис» на поставку шести рентгенаппаратов для больниц Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Режа и Полевского. При этом цена контракта была снижена почти на 40 млн рублей — со 138 млн до 98,6 млн.
Компания «ВИП Медикал» обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Свердловской области с требованием признать итоги подведения данного аукциона недействительными. При этом на стадии торгов жалобу в Федеральную антимонопольную службу компания не подавала.
Еще один иск к Минздраву рассматривается от ООО «Колибри». В декабре 2022 года компания заключила с министерством договор на поставку 11 источников бесперебойного питания. «Колибри» победила на торгах, предложив на это 8,6 млн рублей. Однако в итоге цена контракта снизилась до 7,3 млн рублей, из-за чего ООО «Колибри» обратилось в суд.
Общество с ограниченной ответственностью «Калибр» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Департаменту государственных закупок и Министерству здравоохранения о признании действий по снижению цены государственного контракта № 01 622 000 118 220 040 040 001 от 12.12.2022 г. на 15 процентов незаконными, внесении изменений в государственный контракт № 01 622 000 118 220 040 040 001 от 12.12.2022 г. изложить в следующей редакции: Цена Контракта составляет 8 687 858,30 рублей 56 копеек, без НДС, — говорится в определении Арбитражного суда.
На сегодняшний день, по информации сайта Госзакупок, данный контракт не исполнен до конца. Сроком его окончания является 31 декабря 2022 года. В связи с этим Минздрав направил к ООО «Колибри» претензию с требованием выплатить неустойку в размере 75,6 тысячи рублей.
Помимо исков, жалобы на торги Минздрава от поставщиков регулярно поступают в Федеральную антимонопольную службу. Из-за этого в 2022 году сорвались три крупные закупки министерства на общую сумму 380 млн рублей.
Министерство в свою очередь пытается оспорить решения в ФАС в Арбитражном суде. На сегодняшний день рассматриваются четыре иска к антимонопольной службе, где министерство требует отменить предписания ведомства, считая их необоснованными.
Одно из них было выдано по жалобе ООО «Медград» на закупку 23 рентгенаппаратов на 170 млн рублей. Компания посчитала, что министерство неправомерно включило в описание объекта закупки дополнительные характеристики. ФАС жалобу признало обоснованной и торги были отменены.
Другая жалоба поступила от «Ульяновского завода металлических конструкций» на закупку сборных зданий из металла — фельдшерско-акушерских пунктов — на сумму 187 млн рублей. На заводе сочли, что заявка предприятия, поданная на участие в торгах, была отклонена незаконно. Причиной отклонения стала независимая гарантия от «Металлинвестбанка», оформленная с нарушениями. ФАС признала эту жалобу необоснованной, но при этом Минздраву было выдано предписание отменить протокол подведения итогов аукциона и назначить его на другую дату.
Перманентная проблема госзакупок свердловского Минздрава переходит из «поколение в поколение» — от министра к министру. Еще девять лет назад на тогдашнего главу ведомства Аркадия Белявского было заведено два административных дела из-за нарушений 11 торговых процедур. За это его оштрафовали на 60 тысяч рублей.
После, уже при Андрее Цветкове, Минздрав также не раз уличали в нарушении проведения аукционов. Например, в 2019 году сорвался контракт на приобретение вертолета на сумму 140 млн рублей. Оказалось, что под описание подходит лишь одна модель воздушного транспорта. Тогда ФАС отменило проведение торгов.
Ситуация не изменилась и при нынешнем министре — Андрее Карпове. Жалобы в ФАС на проведение торгов при госзакупках сыпятся на Министерство здравоохранения Свердловской области от потенциальных поставщиков регулярно. В период с 2021 года, по данным «Спарк-Маркетинг», их было 42. В основном на крупные закупки медицинского оборудования, сумма которых исчисляется десятками миллионов рублей.