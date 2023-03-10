Двухмесячная девочка насмерть захлебнулась рвотой в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Мама погибшей девочки в этот момент находилась в гостях у подруги. По ее словам, дочь срыгнула во сне и захлебнулась, пишет «КП-Екатеринбург».
Обнаружив, что дочь умерла, мама обратилась к соседу с просьбой вызвать полицейских и скорую помощь. В Следственном комитет по Свердловской области пока не дали никаких комментариев по инциденту.
Напомним, в Екатеринбурге 6 марта 2023 года трехлетний ребенок, ехавший в автобусе, упал и получил травмы в связи с резким торможением транспорта. Мальчика доставили в больницу.