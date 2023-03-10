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Двухмесячная девочка насмерть захлебнулась рвотой в Верхней Пышме

10 марта 2023, 06:18
Фото: 1MI
Двухмесячная девочка умерла вследствие того, что во сне захлебнулась рвотой. Происшествие случилось на улице Чкалова в Верхней Пышме утром 9 марта 2023 года.

Мама погибшей девочки в этот момент находилась в гостях у подруги. По ее словам, дочь срыгнула во сне и захлебнулась, пишет «КП-Екатеринбург».

Обнаружив, что дочь умерла, мама обратилась к соседу с просьбой вызвать полицейских и скорую помощь. В Следственном комитет по Свердловской области пока не дали никаких комментариев по инциденту.

Напомним, в Екатеринбурге 6 марта 2023 года трехлетний ребенок, ехавший в автобусе, упал и получил травмы в связи с резким торможением транспорта. Мальчика доставили в больницу.

В Екатеринбурге трехлетний ребенок травмировался в автобусе из-за резкой остановки
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