Екатеринбургским водителям и кондукторам поднимут зарплату

Также в феврале 2023 года Игорь Ощепков, председатель транспортного комитета Думы Екатеринбурга, заявил, что в городе существует нехватка водителей общественного транспорта, которая составляет около 30%. У горожан нет желания устраиваться на работу в качестве водителя в связи с низкой заработной платой и устаревшим транспортом.