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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 04:53

Екатеринбургским водителям и кондукторам поднимут зарплату

10 марта 2023, 04:53
Фото: 1MI
Водителям и кондукторам в Екатеринбурге увеличат заработную плату на 11-12%.

Уровень оплаты труда станет выше после увеличения стоимости проезда в городском общественном транспорте, рассказал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.

 

Также в феврале 2023 года Игорь Ощепков, председатель транспортного комитета Думы Екатеринбурга, заявил, что в городе существует нехватка водителей общественного транспорта, которая составляет около 30%. У горожан нет желания устраиваться на работу в качестве водителя в связи с низкой заработной платой и устаревшим транспортом.

 

Напомним, в Екатеринбурге в конце февраля 2023 года повысили стоимость проезда в общественном транспорте с 32 до 33 рублей.

С 20 февраля в Екатеринбурге повысятся цены на проезд
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Транспорт#Новости УрФО
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