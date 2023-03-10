Екатеринбургским водителям и кондукторам поднимут зарплату

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Уровень оплаты труда станет выше после увеличения стоимости проезда в городском общественном транспорте, рассказал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.
Также в феврале 2023 года Игорь Ощепков, председатель транспортного комитета Думы Екатеринбурга, заявил, что в городе существует нехватка водителей общественного транспорта, которая составляет около 30%. У горожан нет желания устраиваться на работу в качестве водителя в связи с низкой заработной платой и устаревшим транспортом.
Напомним, в Екатеринбурге в конце февраля 2023 года повысили стоимость проезда в общественном транспорте с 32 до 33 рублей.