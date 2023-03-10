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Екатеринбургской закусочной «У Аро» разрешили открыться после отравления 15 человек

10 марта 2023, 15:52
Фото: 1MI
Суд Екатеринбурга разрешил после трехмесячного закрытия вновь работать закусочной «У Аро». Некоторое время назад в ней отравилось 15 человек. Точка откроется 11 марта.

Отравление произошло в январе 2023 года. Позже в той же закусочной, только на Волгоградской улице, отравились еще пять человек. Ее тоже закрывали на три месяца.

В торговом заведении «У Аро» были выявлены нарушения санитарных норм. У одного из сотрудников обнаружили норовирус 2-го генотипа, рассказали в Роспотребнадзоре.

В течение трех месяцев владельцы закусочной ликвидировали все нарушения, поэтому Свердловский областной суд разрешил им открыться.

Напомним, в феврале 2023 года в Челябинске ученики лицея отравились в столовой. Трое отравившихся детей были госпитализированы в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Челябинске около сотни учеников отравились в столовой лицея
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#Екатеринбург#Свердловская область#Новости УрФО#Общество#Здоровье#Суд#Елизавета Зиборова
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