Екатеринбургской закусочной «У Аро» разрешили открыться после отравления 15 человек

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Отравление произошло в январе 2023 года. Позже в той же закусочной, только на Волгоградской улице, отравились еще пять человек. Ее тоже закрывали на три месяца.
В торговом заведении «У Аро» были выявлены нарушения санитарных норм. У одного из сотрудников обнаружили норовирус 2-го генотипа, рассказали в Роспотребнадзоре.
В течение трех месяцев владельцы закусочной ликвидировали все нарушения, поэтому Свердловский областной суд разрешил им открыться.
Напомним, в феврале 2023 года в Челябинске ученики лицея отравились в столовой. Трое отравившихся детей были госпитализированы в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.