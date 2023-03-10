TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Хоккеист-подросток из Верхней Салды устроился на работу курьеров к мошенникам

10 марта 2023, 11:38
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Очередного курьера мошенников, работающих по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» задержали полицейские в Качканаре. Молодому человеку 17 лет, он из Верхней Салды и с детства увлекался хоккеем.

За один день молодой человек успел обмануть четырех женщин на сумму более одного миллиона рублей. По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, среди жертв подозреваемого бабушки 1933, 1935, 1936, 1948. В каждом случае они получали звонки на стационарный телефон от неизвестных.

Они представлялись силовиками и рассказывали, что их родственник находится в больнице из-за получения тяжелых травм. Кроме того, «родственники» были виновниками ДТП и, чтобы не попасть в тюрьму, нужно было заплатить.

По словам Горелых, задержанный молодой человек с детства увлекался хоккеем. У него много медалей, грамот и кубков. После окончания школы юноша поступил в учебное заведение в Казани, но вскоре бросил и приехал домой.

Там он устроился курьером. Когда он уходил из дома, то говорил родителям, что отправляется тренироваться. Когда полицейские его задержали, то молодой человек показал, какие порядки имеются в структуре. При отказе от выполнения задания, по словам Горелых, молодому человеку пригрозили санкциями. Кроме Качканара, молодой человек работал в Нижней Туре, Лесном, Нижнем Тагиле и Верхней Салде. Среди жертв не только бабушки, но и бывший депутат одной из местных дум. Точное количество потерпевших устанавливается.

2 миллиона рублей не позволили перевести мошенникам полицейские из Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Курьер#Мошенничество#Обман#Пенсионер#Криминал#Свердловская область#Новости УрФО#Нижний Тагил#Екатеринбург
Подпишитесь
Два контракта свердловского Минздрава на 115 млн рублей оспариваются в суде
Сегодня, 09:14
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
Вчера, 09:32
Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьника учителем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:46
Мэрия Нижнего Тагила подарила «Союзу десантников» УАЗ для поездки на СВО
Сегодня, 09:33
В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании
Сегодня, 09:57
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
Вчера, 14:20