Хоккеист-подросток из Верхней Салды устроился на работу курьеров к мошенникам

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
За один день молодой человек успел обмануть четырех женщин на сумму более одного миллиона рублей. По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, среди жертв подозреваемого бабушки 1933, 1935, 1936, 1948. В каждом случае они получали звонки на стационарный телефон от неизвестных.
Они представлялись силовиками и рассказывали, что их родственник находится в больнице из-за получения тяжелых травм. Кроме того, «родственники» были виновниками ДТП и, чтобы не попасть в тюрьму, нужно было заплатить.
По словам Горелых, задержанный молодой человек с детства увлекался хоккеем. У него много медалей, грамот и кубков. После окончания школы юноша поступил в учебное заведение в Казани, но вскоре бросил и приехал домой.
Там он устроился курьером. Когда он уходил из дома, то говорил родителям, что отправляется тренироваться. Когда полицейские его задержали, то молодой человек показал, какие порядки имеются в структуре. При отказе от выполнения задания, по словам Горелых, молодому человеку пригрозили санкциями. Кроме Качканара, молодой человек работал в Нижней Туре, Лесном, Нижнем Тагиле и Верхней Салде. Среди жертв не только бабушки, но и бывший депутат одной из местных дум. Точное количество потерпевших устанавливается.