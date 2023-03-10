Хоккеист-подросток из Верхней Салды устроился на работу курьеров к мошенникам

Там он устроился курьером. Когда он уходил из дома, то говорил родителям, что отправляется тренироваться. Когда полицейские его задержали, то молодой человек показал, какие порядки имеются в структуре. При отказе от выполнения задания, по словам Горелых, молодому человеку пригрозили санкциями. Кроме Качканара, молодой человек работал в Нижней Туре, Лесном, Нижнем Тагиле и Верхней Салде. Среди жертв не только бабушки, но и бывший депутат одной из местных дум. Точное количество потерпевших устанавливается.