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Известие пришло 8 марта: боец ЧВК «Вагнер» из Красноуральска погиб на СВО

10 марта 2023, 08:29
Фото: Администрация Красноуральска

Боец ЧВК «Вагнер» из Красноуральска погиб на СВО

50-летний Вячеслав Жолобов из Красноуральска погиб в ходе специальной операции. Он участвовал в боях в составе ЧВК «Вагнер». Известие о его кончине пришло 8 марта 2023 года.

Прощание с Вячеславом состоится 11 марта в 12:00 в Храме во имя Святой Екатерины, сообщили в администрации Красноуральска.

По словам сестра Вячеслава Елены, он любил рыбалку, был веселым, отважным и позитивным. По ее словам, брат отличался бесстрашием, а потому отправился защищать родину, когда появилась возможность.

О гибели брата Елена узнала 8 марта. Служить же Вячеслав отправился 28 октября 2023 года. У мужчины остался сын. Похороны состоятся с почестями. Также Вячеслав Жолобов посмертно награжден орденом «За отвагу».

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