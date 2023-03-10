Известие пришло 8 марта: боец ЧВК «Вагнер» из Красноуральска погиб на СВО

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:31
Прощание с Вячеславом состоится 11 марта в 12:00 в Храме во имя Святой Екатерины, сообщили в администрации Красноуральска.
По словам сестра Вячеслава Елены, он любил рыбалку, был веселым, отважным и позитивным. По ее словам, брат отличался бесстрашием, а потому отправился защищать родину, когда появилась возможность.
О гибели брата Елена узнала 8 марта. Служить же Вячеслав отправился 28 октября 2023 года. У мужчины остался сын. Похороны состоятся с почестями. Также Вячеслав Жолобов посмертно награжден орденом «За отвагу».