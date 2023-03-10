Карантин по бешенству из-за дикой лисы объявили в микрорайоне Полевского

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Труп лисы был замечен возле дома №23 вблизи собак с чипами на ушах. По словам свидетелей, между животными случился контакт, рассказали в пресс-службе администрации города.
Ветеринары, приехав к лисе, увидели, что она мертва. Тело отправили на экспертизу, в результате которой выявилось наличие бешенства в ее крови.
Напомним, недавно в Полевском в садовом товариществе «Медик» был объявлен карантин до 10 апреля 2023 года в связи с обнаруженным бешенством у мертвой лисы.