Массовая DDos-атака на сайты продолжается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В столице Урала не работали портал правительства региона, сайт мэрии Екатеринбурга и ресурсы некоторых средств массовой информации, а также торговых сетей, пишет «ЕАН».
В соцсетях хостинговая компания NetAngels, которая обеспечивает работу сайтов, оставила комментарий о том, что произошла масштабная DDoS-атака на сайт компании и сайты пользователей. Так, трудности были зафиксированы с 10:23 по 10:50 (МСК). Постепенно работа ресурсов восстанавливается.
На текущий момент мы восстановили штатную работу сервисов, но атака все еще продолжается, — говорится в посте NetAngels.