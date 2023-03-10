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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Массовая DDos-атака на сайты продолжается в Екатеринбурге

10 марта 2023, 10:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 10 марта происходила массовая атака на сайты, принадлежащие хостинговой компании NetAngels. Постепенно сайты и электронная почта возвращаются к работе.

В столице Урала не работали портал правительства региона, сайт мэрии Екатеринбурга и ресурсы некоторых средств массовой информации, а также торговых сетей, пишет «ЕАН».

В соцсетях хостинговая компания NetAngels, которая обеспечивает работу сайтов, оставила комментарий о том, что произошла масштабная DDoS-атака на сайт компании и сайты пользователей. Так, трудности были зафиксированы с 10:23 по 10:50 (МСК). Постепенно работа ресурсов восстанавливается.

На текущий момент мы восстановили штатную работу сервисов, но атака все еще продолжается, — говорится в посте NetAngels.
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#Юлия Степанова#Свердловская область#Екатеринбург#Сайт#Атака#Хакерская атака#Общество
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