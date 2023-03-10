Массовая DDos-атака на сайты продолжается в Екатеринбурге

В соцсетях хостинговая компания NetAngels, которая обеспечивает работу сайтов, оставила комментарий о том, что произошла масштабная DDoS-атака на сайт компании и сайты пользователей. Так, трудности были зафиксированы с 10:23 по 10:50 (МСК). Постепенно работа ресурсов восстанавливается.