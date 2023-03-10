Мэрия Нижнего Тагила подарила «Союзу десантников» УАЗ для поездки на СВО

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Транспорт будет передан организации из муниципальной собственности в безвозмездное пользование. Контроль за исполнением постановления будет возложен на начальника управления муниципального имущества Марину Михайлову. Решение о передаче ТС было основано на решениях Нижнетагильской городской Думы и положении об управлении муниципальным имуществом.
Согласно документации, десантники получат в собственность УАЗ 39 094 выпуска 2005 года. Цвет кузова «буханки» — защитный.
Судя по авторынку, подобный автомобиль можно приобрести от 150 000 до 200 000 рублей в хорошем состоянии. Вместе с транспортным средством десантникам передадут один аккумулятор на 60Ач, а также всесезонные автошины в количестве четырех штук.
Напомним, в Нижнем Тагиле ряд компаний отказались от корпоративом и сэкономленные на торжестве деньги потратили на нужды военнослужащих в зоне СВО: купили квадрокоптер, закупили амуницию и другие необходимые товары.