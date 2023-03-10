TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Мэрия Нижнего Тагила подарила «Союзу десантников» УАЗ для поездки на СВО

10 марта 2023, 09:33
Фото: 1MI
9 марта в мэрии Нижнего Тагила подписали постановление о передаче автомобиля УАЗ в собственность свердловского «Союза десантников». Члены союза планируют использовать транспорт для нужд СВО.

Транспорт будет передан организации из муниципальной собственности в безвозмездное пользование. Контроль за исполнением постановления будет возложен на начальника управления муниципального имущества Марину Михайлову. Решение о передаче ТС было основано на решениях Нижнетагильской городской Думы и положении об управлении муниципальным имуществом.

Начальник управления муниципальным имуществом Марина Михайлова
Фото: TagilCity.ru

Согласно документации, десантники получат в собственность УАЗ 39 094 выпуска 2005 года. Цвет кузова «буханки» — защитный.

Судя по авторынку, подобный автомобиль можно приобрести от 150 000 до 200 000 рублей в хорошем состоянии. Вместе с транспортным средством десантникам передадут один аккумулятор на 60Ач, а также всесезонные автошины в количестве четырех штук.

В Нижнем Тагиле появится секция самбо на Тагилстрое
Узнать подробнее

Напомним, в Нижнем Тагиле ряд компаний отказались от корпоративом и сэкономленные на торжестве деньги потратили на нужды военнослужащих в зоне СВО: купили квадрокоптер, закупили амуницию и другие необходимые товары.

Корпоративы в компаниях Нижнего Тагила: кто празднует, а кто отменяет
Узнать подробнее
Читайте также:
Водителей предупредили о непогоде на дорогах Нижнего ТагилаКорпоративы в компаниях Нижнего Тагила: кто празднует, а кто отменяетНа Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле подвели итоги акции по сбору денег в СВО
#Юлия Степанова#Транспорт#Подарок#Десантники#Десантник#Операция на Украине#Эксклюзив#Свердловская область#Марина Михайлова#Нижний Тагил
Подпишитесь
Два контракта свердловского Минздрава на 115 млн рублей оспариваются в суде
Сегодня, 09:14
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
Вчера, 09:32
Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьника учителем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:46
В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании
Сегодня, 09:57
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
Вчера, 14:20