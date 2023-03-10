Мэрия Нижнего Тагила подарила «Союзу десантников» УАЗ для поездки на СВО

Транспорт будет передан организации из муниципальной собственности в безвозмездное пользование. Контроль за исполнением постановления будет возложен на начальника управления муниципального имущества Марину Михайлову. Решение о передаче ТС было основано на решениях Нижнетагильской городской Думы и положении об управлении муниципальным имуществом.