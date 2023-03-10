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Updated Сегодня, 06:40

Мобилизованного отца из Асбеста не отпускают домой к сыну-инвалиду

10 марта 2023, 06:38
Фото: 1MI
Мужчину, который ухаживает за совершеннолетним сыном-инвалидом 1 группы, мобилизовали и не отпускают домой, в Асбест. Областная прокуратура отказала в праве на отсрочку.

Обращение от жены мобилизованного депутат Госдумы Максим Иванов получил осенью 2022 года. Состояние их с мужем сына-инвалида требует постоянного ухода: ему необходимо менять белье, переворачивать и поднимать — совершать физические сложные для женщины действия.

В семье был следующий порядок: жена зарабатывала деньги, а мужчина отдавал все свое время уходу за ребенком. Причина — в том, что сил хватало только у мужа. Также житель Асбеста был оформлен в Пенсионном фонде России как лицо, которое ухаживает за нетрудоспособным членом семьи.

Несмотря на это, военкомат Свердловской области посчитал, что прав на отсрочку у военнообязанного нет. Мужчину мобилизовали и не отпустили домой по решению свердловской прокуратуры.

Ситуация сложная. Потому что по закону военкомат вроде бы прав. А вот по совести — нет, — оценил положение дел депутат Максим Иванов в собственном telegram-канале и рассказал, что собирается обращаться в Генпрокуратуру.
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#Анна Варнакина#Инвалид#Максим Иванов#Мобилизованные#Прокуратура#Военкомат#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Асбест
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