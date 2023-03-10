Мобилизованного отца из Асбеста не отпускают домой к сыну-инвалиду

В семье был следующий порядок: жена зарабатывала деньги, а мужчина отдавал все свое время уходу за ребенком. Причина — в том, что сил хватало только у мужа. Также житель Асбеста был оформлен в Пенсионном фонде России как лицо, которое ухаживает за нетрудоспособным членом семьи.