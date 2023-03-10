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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Мужчина напал на студентку в Екатеринбурге из-за ее внешнего вида

10 марта 2023, 11:22
Фото: 1MI
Мужчина напал на студентку из-за ее внешнего вида. Инцидент случился в Екатеринбурге, когда девушка вместе с товарищем шла к метро от учебного заведения. К ней по дороге пристал пассажир автобуса, который вышел на остановке, пишет Е1 со ссылкой на маму пострадавшей.

Сама девушка рассказала маме, что нападавшему не понравилась ее одежда и он начал оскорблять ее. Она молчала, но потом сказала, что ему лучше отойти. Однако мужчина продолжил преследование, обзывал, а затем подбежал и со всей силы ударил по ноге.

После случившегося девушка позвонила отцу и он ее отвез в травмпункт. Там определили сильный ушиб. Родители девушки написали заявление в полицию. По данному факту уже начата проверка и назначена медицинская экспертиза. По результатам последней будет определена степень тяжести вреда.

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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Свердловская область#Студент#Нападение#Полиция#Криминал#Новости УрФО
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