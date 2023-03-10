Мужчина напал на студентку в Екатеринбурге из-за ее внешнего вида

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Сама девушка рассказала маме, что нападавшему не понравилась ее одежда и он начал оскорблять ее. Она молчала, но потом сказала, что ему лучше отойти. Однако мужчина продолжил преследование, обзывал, а затем подбежал и со всей силы ударил по ноге.
После случившегося девушка позвонила отцу и он ее отвез в травмпункт. Там определили сильный ушиб. Родители девушки написали заявление в полицию. По данному факту уже начата проверка и назначена медицинская экспертиза. По результатам последней будет определена степень тяжести вреда.