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Published Сегодня, 10:49

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Updated Сегодня, 10:51

Плантацию марихуаны вырастил мужчина в поселке под Нижним Тагилом

10 марта 2023, 10:49
Фото: Пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское"
46-летний житель Нижнего Тагила вырастил в доме в поселке Евстюниха 23 куста каннабиса и занимался сбытом марихуаны. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сотрудники ГИБДД, которые также участвовали в спецоперации по поимки наркодилера, остановили иномарку на Кушвинском тракте. На сиденье Subaru был обнаружен пакет с марихуаной весом почти семь грамм. Владелец автомобиля ранее неоднократно к уголовной ответственности, в том числе за организацию наркопритона и сбыт и хранение запрещенных веществ. В этот раз он пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления. За это в отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело.

Наркоборцы продолжили поиски сбытчика марихуаны и установили наблюдение за предполагаемым преступником, который ездил на Toyota. 46-летний владелец авто был задержан на автозаправке, а в иномарке была найдена банка с каннабисом.

Далее прошел осмотр места жительства задержанного в доме в поселке Евстюниха. В подвале здания было обнаружено 23 куста конопли и 12 горшков, в которых прорастали запрещенные растения. При этом, в помещении было установлено специальное оборудования для преступной деятельности: сушильный шкаф, специальная лампа и вентиляция.

Фото: Пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское"

Все вещественные доказательства после изъятия были направлены на исследования. Общий вес марихуаны составил более одного килограмма. За совершение преступления подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы, в отношении него возбуждено уголовное дело. Однако суд пока отпустил задержанного под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

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#Евгения Сафина#Полиция#Наркотики#Сбыт#Марихуана#Преступник#Криминал#Нижний Тагил#Свердловская область
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