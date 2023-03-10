Плантацию марихуаны вырастил мужчина в поселке под Нижним Тагилом

Сотрудники ГИБДД, которые также участвовали в спецоперации по поимки наркодилера, остановили иномарку на Кушвинском тракте. На сиденье Subaru был обнаружен пакет с марихуаной весом почти семь грамм. Владелец автомобиля ранее неоднократно к уголовной ответственности, в том числе за организацию наркопритона и сбыт и хранение запрещенных веществ. В этот раз он пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления. За это в отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело.