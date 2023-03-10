Плантацию марихуаны вырастил мужчина в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Сотрудники ГИБДД, которые также участвовали в спецоперации по поимки наркодилера, остановили иномарку на Кушвинском тракте. На сиденье Subaru был обнаружен пакет с марихуаной весом почти семь грамм. Владелец автомобиля ранее неоднократно к уголовной ответственности, в том числе за организацию наркопритона и сбыт и хранение запрещенных веществ. В этот раз он пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления. За это в отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело.
Наркоборцы продолжили поиски сбытчика марихуаны и установили наблюдение за предполагаемым преступником, который ездил на Toyota. 46-летний владелец авто был задержан на автозаправке, а в иномарке была найдена банка с каннабисом.
Далее прошел осмотр места жительства задержанного в доме в поселке Евстюниха. В подвале здания было обнаружено 23 куста конопли и 12 горшков, в которых прорастали запрещенные растения. При этом, в помещении было установлено специальное оборудования для преступной деятельности: сушильный шкаф, специальная лампа и вентиляция.
Все вещественные доказательства после изъятия были направлены на исследования. Общий вес марихуаны составил более одного килограмма. За совершение преступления подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы, в отношении него возбуждено уголовное дело. Однако суд пока отпустил задержанного под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».