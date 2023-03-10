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Published Сегодня, 10:46

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Updated Сегодня, 10:48

Погибшего в День защитника Отечества на СВО похоронили в Красноуфимске

10 марта 2023, 10:46
Фото: Михаил Конев
В Красноуфимске прошло прощание с погибшим в День защитника Отечества 46-летним Иваном Федяковым. Посмертно мужчина награжден орденом Мужества.

На прощание пришли родные и близкие Ивана. Он скончался при выполнении боевых задач, сообщил глава Красноуфимска Михаил Конев. Он отметил, что мужчина посмертно награжден орденом Мужества за проявленную отвагу.

Фото: Михаил Конев

Боец был похоронен с почестями в селе, где он родился. У него остались жена и двое детей. Во время церемонии прощания супруге была вручена награда военного. Само прощание проходило в церкви Красноуфимска. Оттуда процессия направилась в село Красносоколье.

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#Смерть#Погибшие#СВО#Похороны#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Новости УрФО#Красноуфимск#Михаил Конев#Ирина Кирилова
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