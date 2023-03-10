Погибшего в День защитника Отечества на СВО похоронили в Красноуфимске

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
На прощание пришли родные и близкие Ивана. Он скончался при выполнении боевых задач, сообщил глава Красноуфимска Михаил Конев. Он отметил, что мужчина посмертно награжден орденом Мужества за проявленную отвагу.
Боец был похоронен с почестями в селе, где он родился. У него остались жена и двое детей. Во время церемонии прощания супруге была вручена награда военного. Само прощание проходило в церкви Красноуфимска. Оттуда процессия направилась в село Красносоколье.