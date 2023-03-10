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Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Похолодание до -17 ожидается в Свердловской области

10 марта 2023, 03:42
Фото: 1MI
В южной и восточной части области от Екатеринбурга, по линии Сысерть — Ирбит, прогнозируется похолодание 11 марта 2023 года.

10 марта 2023 года обещаются +4...+6 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до +1...+3 градусов. Об этом рассказал свердловский синоптик Алексей Пулин.

Также, по словам Пулина, ожидается пасмурная погода с переменной облачностью, дождь и юго-западный ветер до 12 м/с.

Порывы ветра станут сильнее в субботу, 11 марта, до 15-17 м/с. В ночное время суток температура воздуха может снизиться до -12...-17 градусов.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Общество#Природа#Экология#Новости УрФО
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