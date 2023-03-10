Похолодание до -17 ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
10 марта 2023 года обещаются +4...+6 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до +1...+3 градусов. Об этом рассказал свердловский синоптик Алексей Пулин.
Также, по словам Пулина, ожидается пасмурная погода с переменной облачностью, дождь и юго-западный ветер до 12 м/с.
Порывы ветра станут сильнее в субботу, 11 марта, до 15-17 м/с. В ночное время суток температура воздуха может снизиться до -12...-17 градусов.