Поиски пропавшего почти два месяца назад продолжаются в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Мужчина ушел из дома и не вернулся, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Среди примет мужчины — рост 165 сантиметров, серые глаза и темно-каштановые волосы. Во что был одет молодой человек неизвестно.
Напомним, 18 февраля 2023 года в Нижнем Тагиле пропал 33-летний Егор Полевых. Из его особых примет рост 186 сантиметров, а также борода. В день исчезновения на нем были синие джинсы, черный пуховик и такого же цвета шапка-ушанка, а также светло-коричневые кроссовки.