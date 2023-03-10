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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Поиски пропавшего почти два месяца назад продолжаются в Екатеринбурге

10 марта 2023, 09:28
Фото: 1MI
35-летний Андрей Сумин пропал в Екатеринбурге 14 января 2023 года. О нем до сих пор нет никакой информации.

Мужчина ушел из дома и не вернулся, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Среди примет мужчины — рост 165 сантиметров, серые глаза и темно-каштановые волосы. Во что был одет молодой человек неизвестно.

Напомним, 18 февраля 2023 года в Нижнем Тагиле пропал 33-летний Егор Полевых. Из его особых примет рост 186 сантиметров, а также борода. В день исчезновения на нем были синие джинсы, черный пуховик и такого же цвета шапка-ушанка, а также светло-коричневые кроссовки.

33-летний мужчина с бородой месяц разыскивается в Нижнем Тагиле
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