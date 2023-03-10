Поиски пропавшего почти два месяца назад продолжаются в Екатеринбурге

Напомним, 18 февраля 2023 года в Нижнем Тагиле пропал 33-летний Егор Полевых. Из его особых примет рост 186 сантиметров, а также борода. В день исчезновения на нем были синие джинсы, черный пуховик и такого же цвета шапка-ушанка, а также светло-коричневые кроссовки.