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Published Сегодня, 14:31

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Updated Сегодня, 14:31

Продолжаются поиски пожилого человека с деменцией в Свердловской области

10 марта 2023, 14:31
Фото: 1MI
Свердловчанин Михаил Васейкин, страдающий деменцией, бесследно пропал 5 марта 2023 года.

В момент пропажи у мужчины имелся с собой паспорт. Очевидцы рассказали, что видели пропавшего на станции Арамиль и на Сортировке, в районе Таватуйской, пишет Е1.

Михаил худощавого телосложения, его рост составляет 170 см, в момент исчезновения он был одет в коричневую куртку, бейсболку, а также в охотничьи сапоги.

По словам дочери, отец хотел пойти в деревню Дубровку, которая находится в Омской области. В этой деревне он родился.

Напомним, в Нижнем Тагиле 18 февраля 2023 года пропал 33-летний мужчина с бородой. Поиски ведутся до сих пор.

33-летний мужчина с бородой месяц разыскивается в Нижнем Тагиле
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