Продолжаются поиски пожилого человека с деменцией в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В момент пропажи у мужчины имелся с собой паспорт. Очевидцы рассказали, что видели пропавшего на станции Арамиль и на Сортировке, в районе Таватуйской, пишет Е1.
Михаил худощавого телосложения, его рост составляет 170 см, в момент исчезновения он был одет в коричневую куртку, бейсболку, а также в охотничьи сапоги.
По словам дочери, отец хотел пойти в деревню Дубровку, которая находится в Омской области. В этой деревне он родился.
Напомним, в Нижнем Тагиле 18 февраля 2023 года пропал 33-летний мужчина с бородой. Поиски ведутся до сих пор.