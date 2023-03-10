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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Шквалистый ветер и гололед ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни

10 марта 2023, 10:13
Фото: 1MI
Ветер с порывами до 13 метров в секунду и сильный гололед прогнозируют 11 и 12 марта синоптики Гисметео в Нижнем Тагиле.

По данным МЧС, местами в Свердловской области порывы ветра в эти дни будут достигать 20 метров в секунду. Кроме того, прогнозируются гололедица и отложение мокрого снега.

В субботу, 11 марта, в Нижнем Тагиле днем ожидается -1 градус, ночью похолодает до -7 градусов. Погода будет преимущественно ясной, без осадков, возможна небольшая облачность. Ветер западный, с порывами до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 12 марта, утром столбики термометров покажут -10 градусов, днем потеплеет до +2 градусов. Из-за перепадов температур на дорогах будут наблюдаться гололедные явления. Ветер юго-западный и южный, до девяти метров в секунду.

Также жителям Нижнего Тагила следует быть осторожными в связи со сходом снега и падением сосулек с крыш. Не следует находиться вблизи зданий, надо аккуратно выходить из подъездов.

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#Ветер#Гололед#МЧС#Предупреждение#Природа#Погода#Нижний Тагил#Свердловская область#Евгения Сафина
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