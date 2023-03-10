Шквалистый ветер и гололед ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
По данным МЧС, местами в Свердловской области порывы ветра в эти дни будут достигать 20 метров в секунду. Кроме того, прогнозируются гололедица и отложение мокрого снега.
В субботу, 11 марта, в Нижнем Тагиле днем ожидается -1 градус, ночью похолодает до -7 градусов. Погода будет преимущественно ясной, без осадков, возможна небольшая облачность. Ветер западный, с порывами до 13 метров в секунду.
В воскресенье, 12 марта, утром столбики термометров покажут -10 градусов, днем потеплеет до +2 градусов. Из-за перепадов температур на дорогах будут наблюдаться гололедные явления. Ветер юго-западный и южный, до девяти метров в секунду.
Также жителям Нижнего Тагила следует быть осторожными в связи со сходом снега и падением сосулек с крыш. Не следует находиться вблизи зданий, надо аккуратно выходить из подъездов.