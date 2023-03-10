Скандально известного свердловского блогера Новоселова объявили в федеральный розыск

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Главк МВД Свердловской области опубликовал информацию о розыске Новоселова из-за актуальной уголовной статьи, по которой тот проходит в качестве обвиняемого. Известно, что речь идет об управлении автомобилем в состоянии опьянения «лицом, имеющим административное наказание или судимость».
Инцидент случился весной 2022 года. Новоселова остановили в Березовском — он ехал на автомобиле Honda Prelude. Водитель отказался от прохождения алкотестера, что правоохранители расценили как рецидив. В тот день автоинспекторы составили ряд протоколов.