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Published Сегодня, 04:17

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Updated Сегодня, 04:21

Скандально известного свердловского блогера Новоселова объявили в федеральный розыск

10 марта 2023, 04:17
Фото: 1MI
Игорь Новоселов, скандально известный блогер из Екатеринбурга, в очередной раз оказался на скамье подсудимых. Свердловчанин сбежал, и его объявили в федеральный розыск.

Главк МВД Свердловской области опубликовал информацию о розыске Новоселова из-за актуальной уголовной статьи, по которой тот проходит в качестве обвиняемого. Известно, что речь идет об управлении автомобилем в состоянии опьянения «лицом, имеющим административное наказание или судимость».

Инцидент случился весной 2022 года. Новоселова остановили в Березовском — он ехал на автомобиле Honda Prelude. Водитель отказался от прохождения алкотестера, что правоохранители расценили как рецидив. В тот день автоинспекторы составили ряд протоколов.

Автохам Новосёлов из Екатеринбурга стал фигурантом нового уголовного дела
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#Анна Варнакина#Березовский#Криминал#Федеральный розыск#Суд#Розыск
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