«Союзмультфильм» планирует отсудить у магазина игрушек в Ревде 100 тысяч

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Внимание кинокомпании привлекли пластиковые картинки героев мультипликации, развешенные на территории торговой площади в 2008 году. Со слов руководительницы магазина, повесили всего 4 картинки, о которых со временем и вовсе забыли.
Все изображения принадлежат «Союзмультфильму». После завершения судебного дела предпринимательница планирует прекратить любое сотрудничество с компанией, сообщает издание Е1.
Со слов правозащитников, магазин скорее проиграет, чем выиграет, так как товарные знаки использовались без разрешения правообладателя.