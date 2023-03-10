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«Союзмультфильм» планирует отсудить у магазина игрушек в Ревде 100 тысяч

10 марта 2023, 03:42
Фото: 1MI
Московская киностудия «Союзмультфильм» планирует через суд получить от магазина игрушек в Ревде 100 тысяч рублей. Причина иска — изображения на стенах свердловской торговой точки.

Внимание кинокомпании привлекли пластиковые картинки героев мультипликации, развешенные на территории торговой площади в 2008 году. Со слов руководительницы магазина, повесили всего 4 картинки, о которых со временем и вовсе забыли.

Все изображения принадлежат «Союзмультфильму». После завершения судебного дела предпринимательница планирует прекратить любое сотрудничество с компанией, сообщает издание Е1.

Со слов правозащитников, магазин скорее проиграет, чем выиграет, так как товарные знаки использовались без разрешения правообладателя.

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#Анна Варнакина#Криминал#Суд#Иск#Деньги#Ревда
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