Страдающий эпилепсией житель Нижнего Тагила исчез после выписки из больницы

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Заявление в полицию на десятый день пропажи подала мать Егора Полевых. Сотрудники полиции установили, что в день исчезновения тагильчанин попал в Городскую больницу №1 с приступом эпилепсии, а после оказания медицинской помощи его отпустили, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское»
Приметы пропавшего Егора Полевых: рост 186 см, нормальное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы. Был одет в синие джинсы, черный пуховик, светло-коричневые кроссовки и черную шапку-ушанку. Из особых примет — борода.
Просьба всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, позвонить в дежурную часть отдела полиции №17 по телефону (3435) 97-68-02.