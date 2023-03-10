TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Страдающий эпилепсией житель Нижнего Тагила исчез после выписки из больницы

10 марта 2023, 11:13
Фото: 1MI
Тагильчанин Егор Полевых пропал 17 февраля после того, как вышел в магазин купить алкоголь. Уже три недели его разыскивают волонтеры-поисковики и сотрудники полиции.

Заявление в полицию на десятый день пропажи подала мать Егора Полевых. Сотрудники полиции установили, что в день исчезновения тагильчанин попал в Городскую больницу №1 с приступом эпилепсии, а после оказания медицинской помощи его отпустили, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское»

Ориентировка «Лизы Алерт»

Приметы пропавшего Егора Полевых: рост 186 см, нормальное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы. Был одет в синие джинсы, черный пуховик, светло-коричневые кроссовки и черную шапку-ушанку. Из особых примет — борода.

Просьба всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, позвонить в дежурную часть отдела полиции №17 по телефону (3435) 97-68-02.

#Анна Григорьева#Поиск#Полиция#Больница#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Два контракта свердловского Минздрава на 115 млн рублей оспариваются в суде
Сегодня, 09:14
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
Вчера, 09:32
Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьника учителем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:46
Мэрия Нижнего Тагила подарила «Союзу десантников» УАЗ для поездки на СВО
Сегодня, 09:33
В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании
Сегодня, 09:57
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
Вчера, 14:20