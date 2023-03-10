Страдающий эпилепсией житель Нижнего Тагила исчез после выписки из больницы

Заявление в полицию на десятый день пропажи подала мать Егора Полевых. Сотрудники полиции установили, что в день исчезновения тагильчанин попал в Городскую больницу №1 с приступом эпилепсии, а после оказания медицинской помощи его отпустили, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское»