Студенты уральского вуза массового ушли с пар из-за угрозы минирования

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Известно, что сообщение от неустановленного лица получили представители вуза. Студентов учебного заведения отправили на улицу, на момент публикации сообщения они провели вне стен корпуса более получаса. Об этом учащиеся рассказали изданию Ура.ру.
Со слов молодых людей, в данное время здание высшего учебного заведения взято в оцепление. На его территории проводят соответствующие мероприятия силовики. Официальные службы не комментируют инцидент.
Ранее аналогичные сообщения от неизвестного адресата получили школы в Екатеринбурге. По факту случившегося ФСБ организовала проверку.