TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Студенты уральского вуза массового ушли с пар из-за угрозы минирования

10 марта 2023, 07:35
Фото: 1MI
Известно, что некто сообщил о взрывном устройстве на территории Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ). Студентов отпустили с пар из-за угрозы в утренние часы 10 марта.

Известно, что сообщение от неустановленного лица получили представители вуза. Студентов учебного заведения отправили на улицу, на момент публикации сообщения они провели вне стен корпуса более получаса. Об этом учащиеся рассказали изданию Ура.ру.

Со слов молодых людей, в данное время здание высшего учебного заведения взято в оцепление. На его территории проводят соответствующие мероприятия силовики. Официальные службы не комментируют инцидент.

Ранее аналогичные сообщения от неизвестного адресата получили школы в Екатеринбурге. По факту случившегося ФСБ организовала проверку.

ФСБ проводит проверку по факту лже-минирования в школах Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Неизвестные заявили о минировании школ в ЕкатеринбургеИз-за сообщений о минировании под Екатеринбургом массово эвакуировали школыИнформация о минировании самолета Москва-Гоа оказалась ложной
#Анна Варнакина#Свердловская область#Минирование#Вуз#Студенты#Происшествия
Подпишитесь
Два контракта свердловского Минздрава на 115 млн рублей оспариваются в суде
Сегодня, 09:14
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
Вчера, 09:32
Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьника учителем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:46
Мэрия Нижнего Тагила подарила «Союзу десантников» УАЗ для поездки на СВО
Сегодня, 09:33
В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании
Сегодня, 09:57
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
Вчера, 14:20