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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Свердловчанин хотел убить возлюбленную и зарезал ее друга

10 марта 2023, 15:16
Мужчина, проживающий в Первоуральске, ударил ножом знакомого, а потом пытался убить и его девушку.

Происшествие случилось в квартире, где мужчины и девушка пили алкоголь. В какой-то момент обвиняемый предпринял попытку поцеловать возлюбленную своего знакомого. После чего он схватился за кухонный нож и нанес приблизительно 10 ударов в грудь мужчине. Потерпевший умер сразу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свердловчанка попыталась забрать нож у нападавшего, но он ей нанес два ножевых удара в грудь. Затем он взял ее телефон и ушел из квартиры. Медики смогли спасти пострадавшую.

Ранее свердловчанин обокрал квартиру знакомого. Сейчас он обвиняется по четырем статьям: «Покушение на убийство», «Убийство», «Кража с причинением значительного ущерба гражданина» и «Грабеж».

Напомним, в октябре 2022 года в Нижнем Тагиле мужчина убил свою сожительницу за то, что та попросила его выселиться из квартиры, так как он очень много пьет. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

За просьбу съехать из квартиры житель Нижнего Тагила убил сожительницу
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