Свердловчанин хотел убить возлюбленную и зарезал ее друга

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Происшествие случилось в квартире, где мужчины и девушка пили алкоголь. В какой-то момент обвиняемый предпринял попытку поцеловать возлюбленную своего знакомого. После чего он схватился за кухонный нож и нанес приблизительно 10 ударов в грудь мужчине. Потерпевший умер сразу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Свердловчанка попыталась забрать нож у нападавшего, но он ей нанес два ножевых удара в грудь. Затем он взял ее телефон и ушел из квартиры. Медики смогли спасти пострадавшую.
Ранее свердловчанин обокрал квартиру знакомого. Сейчас он обвиняется по четырем статьям: «Покушение на убийство», «Убийство», «Кража с причинением значительного ущерба гражданина» и «Грабеж».
Напомним, в октябре 2022 года в Нижнем Тагиле мужчина убил свою сожительницу за то, что та попросила его выселиться из квартиры, так как он очень много пьет. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.