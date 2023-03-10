Свердловский омбудсмен: полицейские не должны заниматься ЧВК «Редан»

Напомним, ранее стало известно о проверках полицейскими торговых центров в Екатеринбурге. Также рейды прошли по всей России. Возникали стычки, а также задержания полицией. В Екатеринбурге до сих пор проводятся рейдовые мероприятия, пишет ЕАН.