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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:35

Свердловский омбудсмен: полицейские не должны заниматься ЧВК «Редан»

10 марта 2023, 10:33
Фото: Личная страница Татьяны Мерзляковой
Сотрудники полиции не должны заниматься подростковой субкультурой ЧВК «Редан». Так считает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она уверена, что этим должны заниматься педагоги.

По мнению омбудсмена, ЧВК «Редан» для кого-то новый взгляд подростков на жизнь, а кто-то считает это страшным.

Мое убеждение — этим должны заниматься педагоги, но не полицейские, — заявила Мерзлякова во время эфира на ОТВ.

Она уверена, что привлекать правоохранительные органы необходимо только в крайнем случае. Кроме того, полицейским не следует пугать детей.

Напомним, ранее стало известно о проверках полицейскими торговых центров в Екатеринбурге. Также рейды прошли по всей России. Возникали стычки, а также задержания полицией. В Екатеринбурге до сих пор проводятся рейдовые мероприятия, пишет ЕАН.

Родителей Нижнего Тагила просят обратить внимание на вовлечение детей в ЧВК «Редан»
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#Ирина Кирилова#ЧВК "Редан"#Дети#Подростки#Полиция#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Татьяна Мерзлякова
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