Свердловский омбудсмен: полицейские не должны заниматься ЧВК «Редан»

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
По мнению омбудсмена, ЧВК «Редан» для кого-то новый взгляд подростков на жизнь, а кто-то считает это страшным.
Мое убеждение — этим должны заниматься педагоги, но не полицейские, — заявила Мерзлякова во время эфира на ОТВ.
Она уверена, что привлекать правоохранительные органы необходимо только в крайнем случае. Кроме того, полицейским не следует пугать детей.
Напомним, ранее стало известно о проверках полицейскими торговых центров в Екатеринбурге. Также рейды прошли по всей России. Возникали стычки, а также задержания полицией. В Екатеринбурге до сих пор проводятся рейдовые мероприятия, пишет ЕАН.