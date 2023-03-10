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Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Третий железнодорожный путь Тюмень — Екатеринбург построят до 2034 года

10 марта 2023, 04:21
Фото: 1MI
Скоро ожидается строительство третьего железнодорожного пути Тюмень — Екатеринбург. Его собираются наладить до 2034 года.

В маршрутную карту социально-экономического развития региона означенный объект может быть внесен на несколько ближайших лет, рассказали в департаменте информполитики.

 

Железнодорожный путь Екатеринбург — Транссиб сыграет существенную роль в развитии Тюменского ж/д узла. По данным статистике за 2020 год, этот в этом участке был самый большой поток пассажиров.

 

По словам властей региона, во время создания нового пути нагрузка с ветки будет значительно уменьшена. Кроме того, станет выше пропускная способность магистрали.

 

Напомним, в Екатеринбурге одобрили строительство дублера проспекта Космонавтов в связи с отсутствием исторических памятников и других архитектурных объектов.

Строительство дублера проспекта Космонавтов одобрили в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Свердловская область#Новости УрФО#Елизавета Зиборова
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