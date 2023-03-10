Третий железнодорожный путь Тюмень — Екатеринбург построят до 2034 года

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В маршрутную карту социально-экономического развития региона означенный объект может быть внесен на несколько ближайших лет, рассказали в департаменте информполитики.
Железнодорожный путь Екатеринбург — Транссиб сыграет существенную роль в развитии Тюменского ж/д узла. По данным статистике за 2020 год, этот в этом участке был самый большой поток пассажиров.
По словам властей региона, во время создания нового пути нагрузка с ветки будет значительно уменьшена. Кроме того, станет выше пропускная способность магистрали.
Напомним, в Екатеринбурге одобрили строительство дублера проспекта Космонавтов в связи с отсутствием исторических памятников и других архитектурных объектов.