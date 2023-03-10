Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
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Updated Сегодня, 15:17
В сети оказалось видео, как учитель ОБЖ в школе №58 ударил ученика во время урока. После этого инцидента директор учебного заведения собрала экстренное совещание с участием родителей. Перед последними извинились за поведение родителей. В школе организована внутренняя проверка. На защиту учителя встали ученики и родители, а также положительную характеристику ему дают в Управлении образования Нижнего Тагила.
Сразу два иска к контрактам на оборудование к Министерству здравоохранения Свердловской области рассматривает Арбитражный суд. В общей сложности сумма двух спорных закупок составляет 115 млн рублей. Первый иск касается поставки шести рентгенаппаратов для больниц Нижнего Тагила, Режа и Полевского. Второй иск касается поставки 11 источников бесперебойного питания за 8,6 млн рублей.
«Союз десантников» в Нижнем Тагиле получит в собственность УАЗ. Транспорт планируется использовать для нужд СВО. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.
Пассажирский автобус, следовавший по маршруту №34, попал в аварию недалеко от здания налоговой инспекции. В результате он вылетел в ограждение на улице Островского. Из-за этого от Горсовета образовалась большая пробка.
Ветер с порывами до 13 метров в секунду, а также сильный гололед ожидаются в Нижнем Тагиле 11 и 12 марта. Местами по Свердловской области порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим спасатели выпустили штормовое предупреждение.