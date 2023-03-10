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Published Сегодня, 15:05

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УАЗ на нужды СВО, инцидент с учителем и авария с автобусом в Нижнем Тагиле

10 марта 2023, 15:05
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле «Союз десантников» получил в собственность УАЗ, в школе №58 с учителем произошел инцидент, а пассажирский автобус попал в ДТП. Об этих и других событиях за 10 марта читайте в материале TagilCity.ru.

В сети оказалось видео, как учитель ОБЖ в школе №58 ударил ученика во время урока. После этого инцидента директор учебного заведения собрала экстренное совещание с участием родителей. Перед последними извинились за поведение родителей. В школе организована внутренняя проверка. На защиту учителя встали ученики и родители, а также положительную характеристику ему дают в Управлении образования Нижнего Тагила.

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Сразу два иска к контрактам на оборудование к Министерству здравоохранения Свердловской области рассматривает Арбитражный суд. В общей сложности сумма двух спорных закупок составляет 115 млн рублей. Первый иск касается поставки шести рентгенаппаратов для больниц Нижнего Тагила, Режа и Полевского. Второй иск касается поставки 11 источников бесперебойного питания за 8,6 млн рублей.

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«Союз десантников» в Нижнем Тагиле получит в собственность УАЗ. Транспорт планируется использовать для нужд СВО. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

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Пассажирский автобус, следовавший по маршруту №34, попал в аварию недалеко от здания налоговой инспекции. В результате он вылетел в ограждение на улице Островского. Из-за этого от Горсовета образовалась большая пробка.

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Ветер с порывами до 13 метров в секунду, а также сильный гололед ожидаются в Нижнем Тагиле 11 и 12 марта. Местами по Свердловской области порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим спасатели выпустили штормовое предупреждение.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Суд#Авария#Автобус#Минздрав#СК РФ#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Новости УрФО
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