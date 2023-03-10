В сети оказалось видео, как учитель ОБЖ в школе №58 ударил ученика во время урока. После этого инцидента директор учебного заведения собрала экстренное совещание с участием родителей. Перед последними извинились за поведение родителей. В школе организована внутренняя проверка. На защиту учителя встали ученики и родители, а также положительную характеристику ему дают в Управлении образования Нижнего Тагила.