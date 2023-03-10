Учитель из Нижнего Тагила стала финалисткой областного конкурса

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Специалисты организационного комитета и Института развития образования завершили экспертизу работ, которые преподаватели прислали на конкурс. Всего эксперты изучили 247 педагогических трудов. Их прислали конкурсанты из 43 муниципальных образований Свердловской области.
После изучения материалов оргкомитет отобрал 7 финалистов, среди которых оказалась тагильчанка Татьяна Бушина. Она будет принимать участие в финале, который пройдет 23 марта, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.