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Учитель из Нижнего Тагила стала финалисткой областного конкурса

10 марта 2023, 10:56
Фото: 1MI
Татьяна Бушина — учитель из Нижнего Тагила, которая преподает в начальных классах местной среднеобразовательной школы № 23. Она стала финалисткой свердловского конкурса «Воспитать человека», который проводится на территории области.

Специалисты организационного комитета и Института развития образования завершили экспертизу работ, которые преподаватели прислали на конкурс. Всего эксперты изучили 247 педагогических трудов. Их прислали конкурсанты из 43 муниципальных образований Свердловской области.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

После изучения материалов оргкомитет отобрал 7 финалистов, среди которых оказалась тагильчанка Татьяна Бушина. Она будет принимать участие в финале, который пройдет 23 марта, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

Педагоги из Нижнего Тагила стали финалистами всероссийского конкурса «Учитель года»
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