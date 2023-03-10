Учитель ОБЖ избил школьника в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле избивший ребенка учитель ОБЖ отстранен от работы

Педагог ударил ребенка ладонью по лицу и палкой по ногам во время урока ОБЖ в школе № 58. На данный момент учитель отстранен от работы на время внутренней и полицейской проверки. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 9 марта.