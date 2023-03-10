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Учитель ОБЖ избил школьника в Нижнем Тагиле

10 марта 2023, 07:54
Фото: «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ» ВКонтакте

В Нижнем Тагиле избивший ребенка учитель ОБЖ отстранен от работы

Педагог ударил ребенка ладонью по лицу и палкой по ногам во время урока ОБЖ в школе № 58. На данный момент учитель отстранен от работы на время внутренней и полицейской проверки. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 9 марта.

Со слов тагильчан, педагог школы № 58, который преподает физкультуру и ОБЖ, избивал учеников на уроках. Учащиеся зафиксировали случившееся на видео: учитель ударяет по лицу одного из детей, а другого — палкой по коленям.

Мама! Уйди от меня! Не надо! — кричит ребенок на видеозаписи, когда к нему подходит Алексей Эдуардович.

Как сообщили редакции TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила, видеозапись случившегося родители пятиклассников отправили директору учебного заведения вечером 9 марта.

Директор сразу организовала экстренное совещание с участием родителей. На нём обсудили причины и детали ситуации. Перед родителями и детьми извинились за поведение учителя. Его отстранили от работы до окончания внутренней и полицейской проверок. Сам учитель объяснил поступок отсутствием дисциплины на уроке, отметив, что физического насилия не было, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Управления образования Нижнего Тагила.

По словам источника, преподавателя неоднократно заставали на уроках с телефоном в руках. Кроме того, он был уволен с прошлого места работы по неизвестным причинам, сообщает «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Некоторые школьники из Нижнего Тагила вступились за педагога. Они рассказали, что «это очень хороший преподаватель, и он бы не стал просто так бить ученика».

Я учусь в этой школе, и я была несколько раз на уроках этого преподавателя, очень хорошо объясняет любые темы и на одной волне с учениками, уважают его многие, — сообщила Анастасия К.

В Управлении образования также подтвердили положительную характеристику Алексея Эдуардовича.

Мужчина работает учителем ОБЖ и физкультуры в школе № 58 с августа 2022 года. Имеет высшее педагогическое образование. За время работы жалоб и нареканий в его адрес не поступало. Он активно участвовал с детьми в спортивных и патриотических соревнованиях и мероприятиях.

На данный момент, сообщает ведомство, конфликт урегулировали, родители не имеют претензий к учителю. Они также попросили некоторые сообщества в социальных сетях удалить видеозапись случившегося.

Сейчас в учебном заведении проводится проверка, ее организовал следком Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба свердловского отделения СК РФ.

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