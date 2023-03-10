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«Уральская Сталь» внесет вклад в развитие промышленного туризма Оренбургской области

10 марта 2023, 06:27
Фото: pxhere.com
Комбинат «Уральская Сталь» поддерживает промышленный туризм Оренбургской области, заявил гендиректор управляющей компании холдинга Денис Сафин. В рамках своей социальной программы предприятие откроет новые маршруты.

По словам Дениса Сафина, благодаря участию в развитии промышленного туризма предприятия холдинга смогут не только соответствовать современному облику отечественной промышленности, но и генерировать новые возможности для профессиональной ориентации молодежи. Об этом информирует 56orb.ru.

АО «Уральская Сталь» и АО «Загорский трубный завод» (ЗТЗ) входят в состав интегрированного металлургического холдинга, который возглавляет Денис Сафин.

Обе эти компании активно работают над развитием программы промышленного туризма. Экскурсии на действующее производство позволяют как школьникам, так и профессионалам отрасли ознакомиться с работой металлургов.

Металлургический комбинат полного цикла расположен в Новотроицке Оренбургской области. АО «Уральская Сталь» разрабатывает новые экскурсионные программы, отражающие историю и деятельность комбината. Познакомиться с технологическим процессом плавки и проката металла теперь сможет каждый желающий. Всем гостям предприятия выдаются сувениры.

Маршрут по комбинату «Уральская Сталь» был подготовлен в рамках Второго Всероссийского акселератора по промышленному туризму, реализуемого Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Этот федеральный проект направлен на формирование положительного имиджа промышленных предприятий и увеличение числа экскурсионных программ для развития туристической деятельности.

«Экскурсии также станут важным ориентиром для молодого поколения при выборе профессии. Комбинат реализует программу развития территорий присутствия, создавая новые рабочие места», — подчеркнул Денис Сафин.

АО «Уральская Сталь» совместно с учреждениями среднего и высшего профобразования успешно реализует ряд образовательных программ.

Денис Сафин напомнил, что развитие промышленного туризма является одним из важнейших элементов социальной ответственности компании. У туристической индустрии есть большой потенциал для создания новых рабочих мест в смежных сферах в регионах, где расположены предприятия «Уральской Стали». В частности, речь идет о транспорте и сфере услуг. Приток большого количества гостей в города также способствует дальнейшему повышению качества социальной инфраструктуры, добавил глава металлургического холдинга.

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