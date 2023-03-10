«Уральская Сталь» внесет вклад в развитие промышленного туризма Оренбургской области

Денис Сафин напомнил, что развитие промышленного туризма является одним из важнейших элементов социальной ответственности компании. У туристической индустрии есть большой потенциал для создания новых рабочих мест в смежных сферах в регионах, где расположены предприятия «Уральской Стали». В частности, речь идет о транспорте и сфере услуг. Приток большого количества гостей в города также способствует дальнейшему повышению качества социальной инфраструктуры, добавил глава металлургического холдинга.