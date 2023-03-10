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Updated Сегодня, 09:59

В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании

10 марта 2023, 09:57
Фото: TagilCity.ru
В 9:15 утра 10 марта в Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация. Причиной стало сообщение о якобы минировании.

Сообщение поступило на корпоративную почту. В вузе отметили, что подобные письма ранее не поступали.

В сообщении содержалась нецензурная лексика, оно носило агрессивный характер, — пояснил редакции TagilCity.ru директор Нижнетагильского филиала УрФУ Владислав Потанин.

После получения письма было принято решение действовать по инструкции: руководство учебного учреждения позвонили в ЕДДС. В течение 15 минут на место предполагаемой угрозы приехали спецслужбы — пожарная, полиция, ОМОН, скорая помощь и другие.

Мы отрабатываем подобные мероприятия в ходе тренировок. Самое главное правило — действовать по инструкции. Если сообщение о взрывном устройстве — мы эвакуируемся, если о стрелке — то баррикадируемся, — пояснила TagilCity.ru Марина Пионткевич, помощник директора.

Эвакуация 10 марта в нижнетагильском филиале УрФУ продлилась около часа. Вскоре сотрудники и студенты смогли вернуться в учебное заведение и продолжить занятия. 

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Кроме того, 10 марта в Екатеринбурге из-за угрозы минирования были сорваны занятия в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ).

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В конце января мы сообщали о минировании школы № 115 и гимназии № 155 в Екатеринбурге. Письмо с угрозами поступило на электронную почту редакции TagilCity.ru 30 января в 8:30 по уральскому времени. Позже ФСБ проводило проверку по факту лже-минирования. В учебных заведениях нам сказали, что подобные письма им приходят часто.

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