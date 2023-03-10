В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Сообщение поступило на корпоративную почту. В вузе отметили, что подобные письма ранее не поступали.
В сообщении содержалась нецензурная лексика, оно носило агрессивный характер, — пояснил редакции TagilCity.ru директор Нижнетагильского филиала УрФУ Владислав Потанин.
После получения письма было принято решение действовать по инструкции: руководство учебного учреждения позвонили в ЕДДС. В течение 15 минут на место предполагаемой угрозы приехали спецслужбы — пожарная, полиция, ОМОН, скорая помощь и другие.
Мы отрабатываем подобные мероприятия в ходе тренировок. Самое главное правило — действовать по инструкции. Если сообщение о взрывном устройстве — мы эвакуируемся, если о стрелке — то баррикадируемся, — пояснила TagilCity.ru Марина Пионткевич, помощник директора.
Эвакуация 10 марта в нижнетагильском филиале УрФУ продлилась около часа. Вскоре сотрудники и студенты смогли вернуться в учебное заведение и продолжить занятия.
Кроме того, 10 марта в Екатеринбурге из-за угрозы минирования были сорваны занятия в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ).
В конце января мы сообщали о минировании школы № 115 и гимназии № 155 в Екатеринбурге. Письмо с угрозами поступило на электронную почту редакции TagilCity.ru 30 января в 8:30 по уральскому времени. Позже ФСБ проводило проверку по факту лже-минирования. В учебных заведениях нам сказали, что подобные письма им приходят часто.