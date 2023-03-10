В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании

В конце января мы сообщали о минировании школы № 115 и гимназии № 155 в Екатеринбурге. Письмо с угрозами поступило на электронную почту редакции TagilCity.ru 30 января в 8:30 по уральскому времени. Позже ФСБ проводило проверку по факту лже-минирования. В учебных заведениях нам сказали, что подобные письма им приходят часто.