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В Полевском попрощаются с погибшим на СВО уроженцем Кургана

10 марта 2023, 05:11
Фото: Администрация Полевского городского округа "ВКонтакте"
Михаил Демин служил в звании рядового на территории СВО и скончался 14 февраля из-за взрыва мины. Известно, что мужчина родился в Кургане, однако будет похоронен в Полевском.

Демин родился в 1994 году, окончил школу, а после получил среднее специальное образование в Полевском многопрофильном техникуме (2013 год). Отслужил срочную службу и получил военно-учетную специальность пулеметчика в 2015 году.

Указом президента РФ Владимира Путина Михаил Демин был отправлен в мотострелковую бригаду для выполнения задач на южных рубежах. На передовой мужчина оказался в начале октября.

Фото: Администрация Полевского городского округа "ВКонтакте"

Бригада, в которой служил Михаил, выполняла оборонительные задачи на Луганском направлении. Военные захватывали и удерживали стратегически важные объекты, однако 14 февраля в результате разрыва мины житель Полевского получил раны, несовместимые с жизнью. Он окончил жизненный путь вблизи Житловки (ЛНР).

Свердловчанин посмертно получил Орден Мужества. Его родственникам оказывает всевозможную помощь мэрия муниципалитета. Панихида и похороны пройдут 10 марта в 13:00 в похоронном доме на переулке Больничном, 13, сообщает администрация Полевского ГО со ссылкой на местный военкомат.

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