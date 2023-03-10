Владислав Пинаев станет чтецом «Тотального диктанта»

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В качестве чтеца мэр выступит на одной из городских площадок. А на территории старого Демидовского завода текст будет произносить автор диктанта Василий Авченко.
Также в конце марта в Нижний Тагил прибудут координаторы акции, которые проведут для библиотекарей и филологов мастер-классы, пишет ИА «Все новости».
По словам Василия Авченко, он с удовольствием приедет в Нижний Тагил.
На сегодняшний день в городе зарегистрировано более 30 площадок для проведения «Тотального диктанта». Одни из самых больших площадок: музей «Демидовская дача», Драматический театр и «Самородок».
Кроме того, во время мероприятия тагильчане могут побывать на экскурсиях, творческих встречах и фестивале русского языка «Грамотные выходные». В городе появится буква «а» — символ акции.
Напомним, всероссийская акция появилась в Новосибирске, позже она распространилась по всей стране.