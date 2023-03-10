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Владислав Пинаев станет чтецом «Тотального диктанта»

10 марта 2023, 16:49
Фото: 1MI
Во время проведения акции «Тотальный диктант» в Нижнем Тагиле текст будет читать мэр города Владислав Пинаев. Мероприятие состоится 8 апреля 2023 года.

В качестве чтеца мэр выступит на одной из городских площадок. А на территории старого Демидовского завода текст будет произносить автор диктанта Василий Авченко.

Также в конце марта в Нижний Тагил прибудут координаторы акции, которые проведут для библиотекарей и филологов мастер-классы, пишет ИА «Все новости».

По словам Василия Авченко, он с удовольствием приедет в Нижний Тагил.

 На сегодняшний день в городе зарегистрировано более 30 площадок для проведения «Тотального диктанта». Одни из самых больших площадок: музей «Демидовская дача», Драматический театр и «Самородок».

Кроме того, во время мероприятия тагильчане могут побывать на экскурсиях, творческих встречах и фестивале русского языка «Грамотные выходные». В городе появится буква «а» — символ акции.

Напомним, всероссийская акция появилась в Новосибирске, позже она распространилась по всей стране.

Столицей Тотального диктанта в 2023 году стал Нижний Тагил
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Нижний Тагил#Новости УрФО
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