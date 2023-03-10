Водитель иномарки в Первоуральске проехал на «красный» и сбил подростка

Авария случилась 9 марта 2023 года в 13:00 на улице Ленина, 39А в Первоуральске. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 68-летний водитель проехал на красный сигнал. В это время мальчик переходил дорогу. В результате ребенок доставлен в больницу №9 Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.