Водитель иномарки в Первоуральске проехал на «красный» и сбил подростка

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:15
Авария случилась 9 марта 2023 года в 13:00 на улице Ленина, 39А в Первоуральске. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 68-летний водитель проехал на красный сигнал. В это время мальчик переходил дорогу. В результате ребенок доставлен в больницу №9 Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Стаж вождения мужчины составляет 35 лет. За это время он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 25 раз. Теперь ему выписан еще один административный протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора.
В ГИБДД напомнили водителям, что при приближении к пешеходным переходам нужно быть внимательнее и пересекать его только убедившись, что впереди нет пешеходов и горит разрешающий сигнал светофора.