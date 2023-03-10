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Водитель иномарки в Первоуральске проехал на «красный» и сбил подростка

10 марта 2023, 08:13
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель Honda Odyssey в Первоуральске проехал перекресток на красный сигнал светофора. В результате он сбил ребенка 2014 года рождения. Мальчик доставлен в больницу.

Авария случилась 9 марта 2023 года в 13:00 на улице Ленина, 39А в Первоуральске. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 68-летний водитель проехал на красный сигнал. В это время мальчик переходил дорогу. В результате ребенок доставлен в больницу №9 Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Стаж вождения мужчины составляет 35 лет. За это время он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 25 раз. Теперь ему выписан еще один административный протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора.

В ГИБДД напомнили водителям, что при приближении к пешеходным переходам нужно быть внимательнее и пересекать его только убедившись, что впереди нет пешеходов и горит разрешающий сигнал светофора.

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#Ирина Кирилова#Авария#Дети#Пострадавшие#ДТП#Свердловская область#Новости УрФО#Первоуральск
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