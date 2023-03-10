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Жители Химмаша выступили против запуска крематория возле жилых домов

10 марта 2023, 05:42
Фото: 1MI
Екатеринбуржцы, проживающие в микрорайоне Химмаш, обратились в суд в связи с запуском частного крематория, расположенного через дорогу от жилых домов.

В Чкаловском районном суде 9 марта 2023 года прошло первое судебное заседание. По словам истцов, месторасположение крематория является несоблюдением экологического, земельного и градостроительного законодательства, пишут «Вести Урал».

 

Санитарные нормы указывают на то, что крематории, в которых есть две печи и более, должны находиться на расстоянии от жилых домов не менее километра.

 

Второе судебное заседание по иску назначено на 31 марта 2023 года.

 

Напомним, в конце февраля 2023 года природоохранная прокуратура обязала Минприроды и экологии Свердловской области устранить могильник ядохимикатов под Камышловым.

200 тонн ядохимикатов в могильнике будут ликвидированы под Камышловым
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#Экология#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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