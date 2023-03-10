Жители Химмаша выступили против запуска крематория возле жилых домов

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В Чкаловском районном суде 9 марта 2023 года прошло первое судебное заседание. По словам истцов, месторасположение крематория является несоблюдением экологического, земельного и градостроительного законодательства, пишут «Вести Урал».
Санитарные нормы указывают на то, что крематории, в которых есть две печи и более, должны находиться на расстоянии от жилых домов не менее километра.
Второе судебное заседание по иску назначено на 31 марта 2023 года.
Напомним, в конце февраля 2023 года природоохранная прокуратура обязала Минприроды и экологии Свердловской области устранить могильник ядохимикатов под Камышловым.