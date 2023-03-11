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Более чем в два раза подорожал за год лук в Свердловской области

11 марта 2023, 12:18
Фото: 1MI
Цена на репчатый лук в Свердловской области в феврале 2023 составила 60,68 рубля за килограмм. За год он подорожал на 114%.

Остальные овощи за указанный период, наоборот, подешевели. Так, картофель в магазинах региона в последний месяц зимы стоил 33,13 рубля (-22,99%), капуста обходилась покупателям в 28,56 рубля (-54,42%), морковь — в 41,25 рубля (-17,69%).

Также снизились цены и на другие основные социально значимые товары. Например, килограмм курицы в феврале можно было приобрести за 157,78 рубля (-5,93%), десяток яиц стоил 78,51 рубля (-1,79%). Мука подешевела до 48,06 рубля (-2,99%), гречка — до 109,01 рубля (-21,15%), пшено — до 64,91 рубля (-9,6%).

Согласно данным Свердловскстата, в регионе зафиксировано увеличение стоимости на отдельные продуктовые позиции. Килограмм говядины за год подорожал до 522,56 рубля (+18,69%), мороженной рыбы — до 222,16 рубля (+10,61%). Соль в среднем стоила 17,05 рубля (+29,44%), сахар — 59,86 рубля (+5,94%), пшеничный хлеб — 88,99 рубля (+12,66%).

Овощи начали дешеветь в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Овощи#Продукты#Статистика#Подорожание#Цены#Эксклюзив#Свердловская область
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