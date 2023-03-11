Более чем в два раза подорожал за год лук в Свердловской области

Также снизились цены и на другие основные социально значимые товары. Например, килограмм курицы в феврале можно было приобрести за 157,78 рубля (-5,93%), десяток яиц стоил 78,51 рубля (-1,79%). Мука подешевела до 48,06 рубля (-2,99%), гречка — до 109,01 рубля (-21,15%), пшено — до 64,91 рубля (-9,6%).