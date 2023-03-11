Международные соревнования летающих лыжников вновь проходят в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В соревнованиях будут состязаться и показывать свое мастерство спортсмены их 12 регионов России и дружественных стран. Посмотреть на лыжников и поболеть за участников можно бесплатно, вход на комплекс свободный. Глава Нижнего Тагила пригласил горожан посетить мероприятие.
Нижний Тагил вновь встречает сильнейших летающих лыжников. Приезжайте в выходные с семьей на Долгую! Поддержать сборную нашей страны и родной области! — написал мэр.