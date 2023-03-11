Международные соревнования летающих лыжников вновь проходят в Нижнем Тагиле

В соревнованиях будут состязаться и показывать свое мастерство спортсмены их 12 регионов России и дружественных стран. Посмотреть на лыжников и поболеть за участников можно бесплатно, вход на комплекс свободный. Глава Нижнего Тагила пригласил горожан посетить мероприятие.