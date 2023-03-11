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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:14

Международные соревнования летающих лыжников вновь проходят в Нижнем Тагиле

11 марта 2023, 09:12
Фото: TagilCity.ru
Международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, а также лыжному двоеборью «Кубок медной горы» проходят в Нижнем Тагиле с 10 по 12 марта.

В соревнованиях будут состязаться и показывать свое мастерство спортсмены их 12 регионов России и дружественных стран. Посмотреть на лыжников и поболеть за участников можно бесплатно, вход на комплекс свободный. Глава Нижнего Тагила пригласил горожан посетить мероприятие.

Нижний Тагил вновь встречает сильнейших летающих лыжников. Приезжайте в выходные с семьей на Долгую! Поддержать сборную нашей страны и родной области! — написал мэр.
Более 150 спортсменов будут бороться за «Кубок медной горы» в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область
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