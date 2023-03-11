Новые 10-рублевые купюры появились в Нижнем Тагиле

Бумажные десятирублевые деньги перестали печатать в России с 2009 года. Вместо этого стали чеканить монеты таким номиналом. Главное отличие новых банкнот — это лаковое покрытие, которое позволяет увеличить срок службы до 30%. Сейчас известно о выпуске восьми серий таких денег из сочетания букв малая-большая: аА, аБ, аВ, аГ, аЕ, аЗ, аИ, аЗ.