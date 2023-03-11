TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Новые 10-рублевые купюры появились в Нижнем Тагиле

11 марта 2023, 13:08
Фото: TagilCity.ru
10-рублевая купюра 2022 года выпуска
10-рублевые купюры 2022 года выпуска стали появляться в магазинах Нижнего Тагила. Банкноты такого номинала перестали печатать в России в 2009 году, но теперь возобновили производство.

По словам жительницы Нижнего Тагила, новой 10-рублевой банкнотой сдали сдачу ее сыну в «Магните». Ребенок был очень удивлен и принес ее домой.

Мы коллекционируем старые деньги. 10-рублевая бумажная купюра давно уже лежит в альбоме. Не думали, что их снова будут печатать и отправили на хранение. Банкнота нового выпуска полностью повторяет дизайн старой, но покрыта каким-то лаком. Провели с детьми эксперимент и капнули на нее воду. Купюра не промокает, жидкость держится шариком, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Лариса.
Фото: TagilCity.ru

Бумажные десятирублевые деньги перестали печатать в России с 2009 года. Вместо этого стали чеканить монеты таким номиналом. Главное отличие новых банкнот — это лаковое покрытие, которое позволяет увеличить срок службы до 30%. Сейчас известно о выпуске восьми серий таких денег из сочетания букв малая-большая: аА, аБ, аВ, аГ, аЕ, аЗ, аИ, аЗ.

Пятирублевые банкноты снова появились в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Банк России выпустил монету к 300-летию Нижнего ТагилаМонета в честь 300-летия Нижнего Тагила представлена в краеведческом музееПамятные монеты «Город трудовой доблести Екатеринбург» прибыли на Урал
#Евгения Сафина#Деньги#Магазин#Купюра#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
Подпишитесь
Два контракта свердловского Минздрава на 115 млн рублей оспариваются в суде
Вчера, 09:14
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
9 марта 09:32
Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьника учителем в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:46
Мэрия Нижнего Тагила подарила «Союзу десантников» УАЗ для поездки на СВО
Вчера, 09:33
В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании
Вчера, 09:57
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
9 марта 14:20