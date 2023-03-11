Новые 10-рублевые купюры появились в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
По словам жительницы Нижнего Тагила, новой 10-рублевой банкнотой сдали сдачу ее сыну в «Магните». Ребенок был очень удивлен и принес ее домой.
Мы коллекционируем старые деньги. 10-рублевая бумажная купюра давно уже лежит в альбоме. Не думали, что их снова будут печатать и отправили на хранение. Банкнота нового выпуска полностью повторяет дизайн старой, но покрыта каким-то лаком. Провели с детьми эксперимент и капнули на нее воду. Купюра не промокает, жидкость держится шариком, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Лариса.
Бумажные десятирублевые деньги перестали печатать в России с 2009 года. Вместо этого стали чеканить монеты таким номиналом. Главное отличие новых банкнот — это лаковое покрытие, которое позволяет увеличить срок службы до 30%. Сейчас известно о выпуске восьми серий таких денег из сочетания букв малая-большая: аА, аБ, аВ, аГ, аЕ, аЗ, аИ, аЗ.