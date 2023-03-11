Овощи начали дешеветь в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Так, картофель в среднем стоил 32,2 рубля за килограмм (-2,61%), капуста обходилась покупателям в 28,24 рубля (-1,01%), а репчатый лук — в 59,21 рубля (-2,35%). Огурцы снизились в цене до 198,75 рубля (-14,75%), морковь — до 40,96 рубля (-1,04%).
Кроме того, подешевели и другие продукты. Например, гречка в свердловских магазинах стоила 106,46 рубля за килограмм (-2,23%), свинина — 309,93 рубля (-0,25%), рыба — 219,6 рубля (-1,25%).
Однако, большинство позиций из продовольственных товаров, наоборот, подорожало. Например, килограмм сахара покупатели могли приобрести в среднем за 60,88 рубля (+1,7%), литр молока обходился в 67,44 рубля (+0,74%), десяток яиц — в 78,85 рубля (+0,46%).
Также увеличилась стоимость сливочного и подсолнечного масла, муки, печенья, макарон, вермишели, мясных и фруктово-ягодных смесей для детского питания.