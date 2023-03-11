Овощи начали дешеветь в Свердловской области

Так, картофель в среднем стоил 32,2 рубля за килограмм (-2,61%), капуста обходилась покупателям в 28,24 рубля (-1,01%), а репчатый лук — в 59,21 рубля (-2,35%). Огурцы снизились в цене до 198,75 рубля (-14,75%), морковь — до 40,96 рубля (-1,04%).