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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Овощи начали дешеветь в Свердловской области

11 марта 2023, 07:27
Фото: 1MI
Снижение цен на овощи в регионе зафиксировали специалисты Свердловскстата с 27 февраля по 6 марта.

Так, картофель в среднем стоил 32,2 рубля за килограмм (-2,61%), капуста обходилась покупателям в 28,24 рубля (-1,01%), а репчатый лук — в 59,21 рубля (-2,35%). Огурцы снизились в цене до 198,75 рубля (-14,75%), морковь — до 40,96 рубля (-1,04%).

Кроме того, подешевели и другие продукты. Например, гречка в свердловских магазинах стоила 106,46 рубля за килограмм (-2,23%), свинина — 309,93 рубля (-0,25%), рыба — 219,6 рубля (-1,25%).

Однако, большинство позиций из продовольственных товаров, наоборот, подорожало. Например, килограмм сахара покупатели могли приобрести в среднем за 60,88 рубля (+1,7%), литр молока обходился в 67,44 рубля (+0,74%), десяток яиц — в 78,85 рубля (+0,46%).

Также увеличилась стоимость сливочного и подсолнечного масла, муки, печенья, макарон, вермишели, мясных и фруктово-ягодных смесей для детского питания.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Рыба#Экономика#Эксклюзив
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