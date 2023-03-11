Паленый алкоголь продавали в баре Екатеринбурга

В мероприятии участвовали сотрудники ППС, ПДН, ОБЭП, участковые и общественники. В баре на улице 8 марта была выявлена торговля крепкими алкогольными напитками без лицензии. Спиртное было изъято и направлено на экспертизу. Кроме того, 28 посетителей заведения подверглись проверке. Сейчас по данному факту принимается соответствующее решение, сообщает УМВД по Екатеринбургу.