Паленый алкоголь продавали в баре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Рейд по барам Ленинского района Екатеринбурга состоялся вечером 10 марта. Сотрудники правоохранительных органов уделяли особое внимание несанкционированной торговле, а также соблюдению общественного порядка.
В мероприятии участвовали сотрудники ППС, ПДН, ОБЭП, участковые и общественники. В баре на улице 8 марта была выявлена торговля крепкими алкогольными напитками без лицензии. Спиртное было изъято и направлено на экспертизу. Кроме того, 28 посетителей заведения подверглись проверке. Сейчас по данному факту принимается соответствующее решение, сообщает УМВД по Екатеринбургу.