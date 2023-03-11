TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Паленый алкоголь продавали в баре Екатеринбурга

11 марта 2023, 06:18
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Фальсифицированный крепкий алкоголь изъяли полицейские в ходе рейда в баре на улице 8 Марта в Екатеринбурге.

Рейд по барам Ленинского района Екатеринбурга состоялся вечером 10 марта. Сотрудники правоохранительных органов уделяли особое внимание несанкционированной торговле, а также соблюдению общественного порядка.

В мероприятии участвовали сотрудники ППС, ПДН, ОБЭП, участковые и общественники. В баре на улице 8 марта была выявлена торговля крепкими алкогольными напитками без лицензии. Спиртное было изъято и направлено на экспертизу. Кроме того, 28 посетителей заведения подверглись проверке. Сейчас по данному факту принимается соответствующее решение, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу
13 гуляющих по ночам детей задержали полицейские в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Полицейские задержали дебошира в баре Jawsspot Екатеринбурга196 мигрантов задержано во время рейда в ЕкатеринбургеШесть пьяных водителей в ходе рейда поймали сотрудники ГАИ в Нижнем Тагиле
#Екатеринбург#Свердловская область#Алкоголь#Рейд#Полиция#Бар#Фальсификат#Происшествия#Евгения Сафина
Подпишитесь
Два контракта свердловского Минздрава на 115 млн рублей оспариваются в суде
Вчера, 09:14
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
9 марта 09:32
Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьника учителем в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:46
Мэрия Нижнего Тагила подарила «Союзу десантников» УАЗ для поездки на СВО
Вчера, 09:33
В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании
Вчера, 09:57
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
9 марта 14:20