РЭО: Участники отрасли должны вносить данные о ТКО в спецсистему учета с 1 сентября

По данным гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаев, на этой единой платформе будет собираться вся информация о ТКО. Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на слова Буцаева, чтобы в России была более прозрачной отрасль обращения с ТКО, нужно в максимальной степени сосредоточиться на отслеживании движения отходов. Информационные технологии в качестве необходимого инструмента уже повсеместно применяются, но нужно заняться созданием стандарта, и эта работа уже идет. С утверждением Минприроды РФ соответствующего приказа и регистрацией его в Минюсте стало ясно, какие необходимо использовать формы и форматы для предоставления информации во ФГИС УТКО. С его появлением регионы получили возможность оперативно вносить информацию о том, в каких местах идет накопление отходов. Благодаря агрегированию данных можно будет улучшить планирование и контроль в области обращения с ТКО.