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В Екатеринбурге клиент избил таксиста и пытался угнать у него машину

11 марта 2023, 08:28
Фото: 1MI
8 марта в Екатеринбурге пьяный разбушевавшийся клиент такси избил водителя, а затем попытался угнать его автомобиль.

В Международный женский день таксист выполнял заказ. Во время поездки клиент начал нецензурно выражаться, а затем несколько раз ударил мужчину за рулем по лицу. Водитель остановил автомобиль, включил аварийную сигнализацию и вышел из салона, сообщив об инциденте в чате таксистов.

В это время нападавший пересел за руль машины и поехал. Но водителю все-таки удалось заглушить двигатель иномарки и заблокировать двери с помощью пульта. Проходящие мимо люди помогли достать и скрутить дебошира. Затем подоспели и сотрудники полиции, которые доставили мужчину в отделение. На месте происшествия в качестве улик были изъяты цветы и бутылка из-под коньяка.

Нападавший признался в содеянном преступлении. Он объяснил, что был пьян и плохо себя чувствовал. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в алкогольном опьянении, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Нападение#Полиция#Такси#Угон
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