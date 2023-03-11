В Екатеринбурге клиент избил таксиста и пытался угнать у него машину

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В Международный женский день таксист выполнял заказ. Во время поездки клиент начал нецензурно выражаться, а затем несколько раз ударил мужчину за рулем по лицу. Водитель остановил автомобиль, включил аварийную сигнализацию и вышел из салона, сообщив об инциденте в чате таксистов.
В это время нападавший пересел за руль машины и поехал. Но водителю все-таки удалось заглушить двигатель иномарки и заблокировать двери с помощью пульта. Проходящие мимо люди помогли достать и скрутить дебошира. Затем подоспели и сотрудники полиции, которые доставили мужчину в отделение. На месте происшествия в качестве улик были изъяты цветы и бутылка из-под коньяка.
Нападавший признался в содеянном преступлении. Он объяснил, что был пьян и плохо себя чувствовал. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в алкогольном опьянении, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.