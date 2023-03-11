В Екатеринбурге клиент избил таксиста и пытался угнать у него машину

В это время нападавший пересел за руль машины и поехал. Но водителю все-таки удалось заглушить двигатель иномарки и заблокировать двери с помощью пульта. Проходящие мимо люди помогли достать и скрутить дебошира. Затем подоспели и сотрудники полиции, которые доставили мужчину в отделение. На месте происшествия в качестве улик были изъяты цветы и бутылка из-под коньяка.