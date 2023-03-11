В московском метро мужчина столкнул подростка под поезд

Злоумышленник уже задержан. По данным ведомств, это мужчина 1961 года рождения, который неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. Подросток жив, его здоровью ничего не угрожает. Пострадавший направлен в больницу для дополнительно осмотра.