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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В московском метро мужчина столкнул подростка под поезд

11 марта 2023, 10:33
Фото: 1MI
В Москве психически нездоровый мужчина 9 марта толкнул 15-летнего подростка под приближающийся поезд на станции метро «Киевская».

Проверку по данному факту проводят сотрудники Следственного комитета Москвы, а также столичной прокуратуры.

Злоумышленник уже задержан. По данным ведомств, это мужчина 1961 года рождения, который неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. Подросток жив, его здоровью ничего не угрожает. Пострадавший направлен в больницу для дополнительно осмотра.

Следователи допрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить полную картину произошедшего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

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#Евгения Сафина
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