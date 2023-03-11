В московском метро мужчина столкнул подростка под поезд

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Проверку по данному факту проводят сотрудники Следственного комитета Москвы, а также столичной прокуратуры.
Злоумышленник уже задержан. По данным ведомств, это мужчина 1961 года рождения, который неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. Подросток жив, его здоровью ничего не угрожает. Пострадавший направлен в больницу для дополнительно осмотра.
Следователи допрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить полную картину произошедшего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.