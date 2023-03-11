TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Нижнем Тагиле рабочий УСМ погиб после падения с высоты на ЕВРАЗ НТМК

11 марта 2023, 14:30
Фото: TagilCity.ru
7 марта на территории ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле резчик сорвался с восьмиметровой высоты и скончался. О произошедшем несчастном случае TagilCity.ru рассказали два собственных источника.

По словам собеседника редакции, мужчина находился в автовышке и резал трубу. Она упала и задела люльку. Так как работник не был пристегнут, он выпал и разбился.

Другой источник сообщил, что у погибшего не было необходимых документов, чтобы проводить работы. Ремонтом занимался «Уралстроймонтаж», с компанией сразу расторгли контракт, утверждает собеседник.

Начальник пресс-службы свердловского СКР Александр Шульга пояснил TagilCity.ru, что район пока не комментирует ситуацию, однако факт ЧП не опроверг.

Журналист редакции направил запрос на ЕВРАЗ НТМК для официального подтверждения данных с просьбой предоставить подробности случившейся трагедии.

ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год
Узнать подробнее
Читайте также:
«Все швы видны»: загадочную травму получил монтажник цеха УВЗ в Нижнем ТагилеЗа гибель крановщика двум электрикам НТМК в Нижнем Тагиле грозит до 5 лет61-летний монтажник УВЗ Нижнего Тагила умер на рабочем месте
#Нижний Тагил#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Смерть#Рабочий#Происшествия#Эксклюзив#Евгения Сафина
Подпишитесь
Два контракта свердловского Минздрава на 115 млн рублей оспариваются в суде
Вчера, 09:14
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
9 марта 09:32
Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьника учителем в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:46
Мэрия Нижнего Тагила подарила «Союзу десантников» УАЗ для поездки на СВО
Вчера, 09:33
В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании
Вчера, 09:57
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
9 марта 14:20