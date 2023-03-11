В Нижнем Тагиле рабочий УСМ погиб после падения с высоты на ЕВРАЗ НТМК

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
По словам собеседника редакции, мужчина находился в автовышке и резал трубу. Она упала и задела люльку. Так как работник не был пристегнут, он выпал и разбился.
Другой источник сообщил, что у погибшего не было необходимых документов, чтобы проводить работы. Ремонтом занимался «Уралстроймонтаж», с компанией сразу расторгли контракт, утверждает собеседник.
Начальник пресс-службы свердловского СКР Александр Шульга пояснил TagilCity.ru, что район пока не комментирует ситуацию, однако факт ЧП не опроверг.
Журналист редакции направил запрос на ЕВРАЗ НТМК для официального подтверждения данных с просьбой предоставить подробности случившейся трагедии.