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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

В Нижнем Тагиле расширят систему оповещения населения

11 марта 2023, 11:33
Фото: TagilCity.ru
В центре Нижнего Тагила будет расширена система оповещения населения об угрозах совершения терактов и катастрофах. На работы выделено 12,7 миллиона рублей.

Заказчиком является МБУ «Центр организации дорожного движения города Нижний Тагил». Работы будут проводиться на проспекте Ленина от улицы Огаркова до проспекта Мира, а также на улице Первомайская от проспекта Ленина до улицы Горошникова. Подрядчику нужно сдать объект не позднее 25 апреля 2023 года.

Система оповещения и трансляции предназначена для оперативного информирования тагильчан об угрозе совершения террористического акта, техногенных и природных катастроф. С ее помощью при чрезвычайных ситуациях сокращается время реагирования спецслужб, снижаются размеры ущербов и потерь в местах массового пребывания людей.

Также с помощью нового оборудования можно будет проводить трансляцию музыкальных и речевых сообщений на проспекте Ленина, а также аудиотрансляцию от медиасервера светодиодного экрана, расположенного на трибуне у Драмтеатра.

В техзадании отмечается, что работы по монтажу и наладке должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами. Прокладка кабеля будет осуществляться по железобетонным опорам контактной сети. Монтаж технических средств следует производить в соответствии с разработанным проектом.

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей квалифицированных специалистов и необходимые лицензии.

Гарантия на выполненные работы составит два года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 17 марта.

Первую систему оповещения населения установят в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Население#Проспект Ленина#Антитеррористические меры#Закупка#Общество#Эксклюзив
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