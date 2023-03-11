В Нижнем Тагиле расширят систему оповещения населения

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Заказчиком является МБУ «Центр организации дорожного движения города Нижний Тагил». Работы будут проводиться на проспекте Ленина от улицы Огаркова до проспекта Мира, а также на улице Первомайская от проспекта Ленина до улицы Горошникова. Подрядчику нужно сдать объект не позднее 25 апреля 2023 года.
Система оповещения и трансляции предназначена для оперативного информирования тагильчан об угрозе совершения террористического акта, техногенных и природных катастроф. С ее помощью при чрезвычайных ситуациях сокращается время реагирования спецслужб, снижаются размеры ущербов и потерь в местах массового пребывания людей.
Также с помощью нового оборудования можно будет проводить трансляцию музыкальных и речевых сообщений на проспекте Ленина, а также аудиотрансляцию от медиасервера светодиодного экрана, расположенного на трибуне у Драмтеатра.
В техзадании отмечается, что работы по монтажу и наладке должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами. Прокладка кабеля будет осуществляться по железобетонным опорам контактной сети. Монтаж технических средств следует производить в соответствии с разработанным проектом.
Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей квалифицированных специалистов и необходимые лицензии.
Гарантия на выполненные работы составит два года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 17 марта.