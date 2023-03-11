В Нижнем Тагиле расширят систему оповещения населения

Заказчиком является МБУ «Центр организации дорожного движения города Нижний Тагил». Работы будут проводиться на проспекте Ленина от улицы Огаркова до проспекта Мира, а также на улице Первомайская от проспекта Ленина до улицы Горошникова. Подрядчику нужно сдать объект не позднее 25 апреля 2023 года.