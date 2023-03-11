В Нижнем Тагиле водитель автобуса зажал пенсионера в дверях и протащил по земле

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
По словам внучки пострадавшего, ДТП произошло 10 марта около 17.30 на Гальянке в районе остановки «Универсам». Дедушка хотел сесть в автобус, однако водитель его не заметил. Пенсионер упал и стукнулся головой.
Водитель протащил его по лужам, снегу и грязи, со слов деда, метров 20. После того как заметил, остановился, выбежал, помахал руками, сел обратно в автобус и уехал, — рассказала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
Она выразила благодарность очевидцам, которые довезли родственника до дома. Они предложили вызвать ему скорую помощь, но пожилой мужчина отказался. Внучка разыскивает тех, кто видел произошедшее или имеет записи с камер видеорегистратора.
Этот рейс обслуживает компания «Союз-НТ». По данному факту будет проведена проверка, — рассказали TagilCity.ru в компании-перевозчике.