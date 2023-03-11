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В Нижнем Тагиле водитель автобуса зажал пенсионера в дверях и протащил по земле

11 марта 2023, 05:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 25 не заметил 73-летнего пассажира, который входил в салон, зажал его в дверях и потащил по земле.

По словам внучки пострадавшего, ДТП произошло 10 марта около 17.30 на Гальянке в районе остановки «Универсам». Дедушка хотел сесть в автобус, однако водитель его не заметил. Пенсионер упал и стукнулся головой.

Водитель протащил его по лужам, снегу и грязи, со слов деда, метров 20. После того как заметил, остановился, выбежал, помахал руками, сел обратно в автобус и уехал, — рассказала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

Она выразила благодарность очевидцам, которые довезли родственника до дома. Они предложили вызвать ему скорую помощь, но пожилой мужчина отказался. Внучка разыскивает тех, кто видел произошедшее или имеет записи с камер видеорегистратора.

Этот рейс обслуживает компания «Союз-НТ». По данному факту будет проведена проверка, — рассказали TagilCity.ru в компании-перевозчике.
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#Евгения Сафина#Общественный транспорт#Пенсионер#Автобус#Травма#Происшествия#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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