Жители Тагила создали петицию в поддержу учителя после видео с конфликтом в школе

Напомним, инцидент в тагильской школе произошел 9 марта. Ученики записали видео, на котором преподаватель бьет детей рукой по лицу и полкой по ногам. В настоящее время проводится проверка, в том числе и следственным комитетом. Пока педагог отстранен от работы.