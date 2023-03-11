Жители Тагила создали петицию в поддержу учителя после видео с конфликтом в школе

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
После скандала, произошедшего в школе № 58 Нижнего Тагила, родители и учащиеся создали петицию в поддержку учителя ОБЖ и физкультуры, который якобы избил детей прямо на уроке. Видео сняли ученики пятого класса, а родители отправили директору учебного заведения.
Большая часть учащихся, и не только, уже подписали петицию, чтоб не увольняли учителя! Это, наверное, является показателем того, кто виноват в этой ситуации и выражает отношение учеников к учителю, — написала подписчица редакции TagilCity.ru Ольга.
Напомним, инцидент в тагильской школе произошел 9 марта. Ученики записали видео, на котором преподаватель бьет детей рукой по лицу и полкой по ногам. В настоящее время проводится проверка, в том числе и следственным комитетом. Пока педагог отстранен от работы.