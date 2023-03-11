TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Жители Тагила создали петицию в поддержу учителя после видео с конфликтом в школе

11 марта 2023, 07:11
Фото: 1MI
Подписи в поддержку учителя ОБЖ из школы № 58 Нижнего Тагила, которого обвиняют в избиении учеников на уроке, собирают местные жители.

После скандала, произошедшего в школе № 58 Нижнего Тагила, родители и учащиеся создали петицию в поддержку учителя ОБЖ и физкультуры, который якобы избил детей прямо на уроке. Видео сняли ученики пятого класса, а родители отправили директору учебного заведения.

Большая часть учащихся, и не только, уже подписали петицию, чтоб не увольняли учителя! Это, наверное, является показателем того, кто виноват в этой ситуации и выражает отношение учеников к учителю, — написала подписчица редакции TagilCity.ru Ольга.

Напомним, инцидент в тагильской школе произошел 9 марта. Ученики записали видео, на котором преподаватель бьет детей рукой по лицу и полкой по ногам. В настоящее время проводится проверка, в том числе и следственным комитетом. Пока педагог отстранен от работы.

Школьники в Нижнем Тагиле заявили о рукоприкладстве преподавателя
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьника учителем в Нижнем ТагилеУченица, избившая сверстницу в школе Нижнего Тагила, избежала наказанияПосле драки воспитанниц интерната в Североуральске возбуждено уголовное дело
#Эксклюзив#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Учитель#Петиция#Школа#Избиение#Общество
Подпишитесь
Два контракта свердловского Минздрава на 115 млн рублей оспариваются в суде
Вчера, 09:14
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
9 марта 09:32
Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьника учителем в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:46
Мэрия Нижнего Тагила подарила «Союзу десантников» УАЗ для поездки на СВО
Вчера, 09:33
В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании
Вчера, 09:57
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
9 марта 14:20