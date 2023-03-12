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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Глава ЧВК «Вагнер» совершил «политический каминг-аут»

12 марта 2023, 13:33
Фото: Пресс-служба компании "Конкорд"

Евгений Пригожин заявил о намерениях баллотироваться в президенты Украины

Бизнесмен из России, учредитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что собирается занять президентскую должность на территории Украины, однако намеревается осуществить запланированное в 2024 году.

Сам Пригожин назвал свое выступление перед камерой «политическим каминг-аутом», который должен поразить жителей РФ. Он сообщил, что притязания на пост, позволяющий осуществлять руководство страной, возникли 11 марта.

Со слов главы ЧВК, он поборется за возможность называться президентом Украины с Владимиром Зеленским и экс-лидером государства Петром Порошенко. Заявление сделано на видеозаписи, которую выложили в telegram-канале пресс-центра Пригожина. В случае своей победы, рассказал россиянин, поставка снарядов для боевых действий будет прекращена.

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#Анна Варнакина#Евгений Пригожин#Россия#Украина#Политика#ЧВК "Вагнер"#Пригожин#Заявление#Президент
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