Глава ЧВК «Вагнер» совершил «политический каминг-аут»

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Сам Пригожин назвал свое выступление перед камерой «политическим каминг-аутом», который должен поразить жителей РФ. Он сообщил, что притязания на пост, позволяющий осуществлять руководство страной, возникли 11 марта.
Со слов главы ЧВК, он поборется за возможность называться президентом Украины с Владимиром Зеленским и экс-лидером государства Петром Порошенко. Заявление сделано на видеозаписи, которую выложили в telegram-канале пресс-центра Пригожина. В случае своей победы, рассказал россиянин, поставка снарядов для боевых действий будет прекращена.