Глава ЧВК «Вагнер» совершил «политический каминг-аут»

Со слов главы ЧВК, он поборется за возможность называться президентом Украины с Владимиром Зеленским и экс-лидером государства Петром Порошенко. Заявление сделано на видеозаписи, которую выложили в telegram-канале пресс-центра Пригожина. В случае своей победы, рассказал россиянин, поставка снарядов для боевых действий будет прекращена.