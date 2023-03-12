Материнский капитал получили более 400 тысяч семей в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Сертификат, зарегистрированный как наипервейший, презентовали в марте 16 лет назад. В те времена оформить выплаты могли только семьи, где был рожден второй ребенок. Сумма государственной поддержки насчитывала 250 тысяч рублей.
Сегодня претенденты на маткапитал получают до 775,6 тысячи рублей, сообщает пресс-служба свердловского Социального фонда. Кроме того, с 2020 года единовременная выплата выдается и на первенца. С февраля сумма выплат составляет более полумиллиона — 586 947 рублей.
Также во время выступления перед Федеральным собранием президент РФ Владимир Путин сообщил о намерениях увеличить сумму поддержки семей на 11% (индексация составила 11,9%), а также предоставлять маткапитал жителям новых регионов России. Право на выплаты получат жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.