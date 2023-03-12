TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Материнский капитал получили более 400 тысяч семей в Свердловской области

12 марта 2023, 05:39
Фото: 1MI
Со дня старта социальной программы 410 тысяч свердловских семей стали владельцами материнского капитала. Всего с 2007 года в России выдали маткапитал 13 миллионам семейств.

Сертификат, зарегистрированный как наипервейший, презентовали в марте 16 лет назад. В те времена оформить выплаты могли только семьи, где был рожден второй ребенок. Сумма государственной поддержки насчитывала 250 тысяч рублей.

Сегодня претенденты на маткапитал получают до 775,6 тысячи рублей, сообщает пресс-служба свердловского Социального фонда. Кроме того, с 2020 года единовременная выплата выдается и на первенца. С февраля сумма выплат составляет более полумиллиона — 586 947 рублей.

Жителям новых субъектов Российской Федерации будут давать маткапитал
Узнать подробнее

Также во время выступления перед Федеральным собранием президент РФ Владимир Путин сообщил о намерениях увеличить сумму поддержки семей на 11% (индексация составила 11,9%), а также предоставлять маткапитал жителям новых регионов России. Право на выплаты получат жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Читайте также:
Материнский капитал разрешили тратить на допобразование в Свердловской областиВ России разрешат тратить материнский капитал на частные детские садыВ России с 1 февраля увеличен размер материнского капитала
#Анна Варнакина#Свердловская область#Материнский капитал#Деньги#Выплаты#Социальная поддержка#Экономика
Подпишитесь
Два контракта свердловского Минздрава на 115 млн рублей оспариваются в суде
10 марта 09:14
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
9 марта 09:32
Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьника учителем в Нижнем Тагиле
10 марта 08:46
В Нижнем Тагиле рабочий УСМ погиб после падения с высоты на ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 14:30
В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании
10 марта 09:57
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
9 марта 14:20